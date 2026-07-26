Sócios do Sporting aprovam orçamento para a época 2025/26

Pouco após se ter concluído o jogo entre o Sporting e os franceses do Mónaco, com triunfo para os 'leões' (2-0) e consequente conquista do Troféu Cinco Violinos na apresentação do plantel aos associados, Pedro Almeida Cabral adiantou, em conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, que todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por margens acentuadas.



O primeiro ponto, que consistia na aprovação do orçamento do emblema ‘verde e branco’ para a presente temporada, foi aprovado com a votação de 2.408 sócios, a que correspondem 14.208 votos, num resultado de 12.561 a favor (88,42%) e 1.452 contra (10,43%).



Relativamente ao ponto 2 da ordem de trabalhos, que dizia respeito às contas consolidadas do Sporting no exercício de 2024/25, registou-se o mesmo número de sócios votantes (2.408) e, consequentemente, o mesmo número de votos (14.208), resultantes de 13.127 a favor (92,39%), e 854 contra (6,19%).



O terceiro ponto, respeitante à aquisição do edifício Holmes Place, foi aprovado, com 13.409 votos a favor (94,38%) e 719 contra (5,06%), tal como o quarto e último ponto, que dizia respeito à criação de uma nova categoria de sócios no clube de Alvalade, sendo que o último ponto, alusivo ao estabelecimento de um novo símbolo no clube, foi meramente consultivo.



Após o anúncio dos resultados, Pedro Almeida Cabral considerou que estes constituem uma “evidente” comunhão e uma “acentuada confiança” dos sócios do Sporting na gestão conduzida pela direção liderada por Frederico Varandas.



“Não nos compete fazer considerações políticas sobre o estado do clube e o grau de adesão dos sócios às propostas do Conselho Diretivo e à condução da política de gestão geral do clube. Ainda assim, posso dizer que me parece evidente que estes resultados demonstram uma confiança acentuada no mandato desta direção, que foi renovada em março”, opinou o presidente da MAG sportinguista.



