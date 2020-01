Sporar em estreia nos convocados do Sporting, Jovane e Jesé de regresso

O técnico `leonino` não poderá contar no jogo de hoje, na receção ao Marítimo, da 18.ª jornada da I Liga (21:00), com Acuña, Bolasie, Eduardo e Mathieu, todos a cumprirem castigo.

Acuña viu o quinto amarelo no campeonato na receção ao Benfica, na derrota por 2-0, e Mathieu, Bolasie e Eduardo, este último no banco, foram expulsos na meia-final da Taça da Liga, em que o Sporting perdeu com o Sporting de Braga (2-1).

Nos 19 convocados de hoje, Sporar é a grande novidade, com o esloveno contratado ao Slovan Bratislava, por seis milhões de euros, a poder fazer a sua estreia no Sporting, clube a que se vinculou por cinco épocas.

Nas escolhas, destaque ainda para as entradas de Jovane Cabral, que esteve lesionado e não era opção desde 26 de setembro de 2019, e de Jesé Rodriguez, que fez no Bonfim, diante do Vitória de Setúbal, em 11 de janeiro, o último jogo.

O treinador do Sporting fez ainda sair da convocatória, em relação à meia-final da Taça da Liga, o guarda-redes Renan Ribeiro, e fez entrar o lateral-direito Valentin Rosier.

O Sporting, quarto classificado, com 29 pontos, recebe o Marítimo, 12.º, com 20, em jogo com início marcado para as 21:00 e com arbitragem de Rui Costa, da Associação do Porto.

Lista de 19 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano e Diogo Sousa.

- Defesas: Ilori, Coates, Ristovski, Luís Neto, Borja e Rosier.

- Médios: Bruno Fernandes, Battaglia, Wendel e Doumbia.

- Avançados: Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jesé, Luiz Phellype, Pedro Mendes, Jovane Cabral e Sporar.