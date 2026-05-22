Sporting favorito à conquista da Taça de Portugal

(Com Lusa)

A equipa lisboeta, que teve de passar por três prolongamentos e se impôs há um mês numa espécie de final antecipada, ao eliminar o FC Porto nas ‘meias’, parece destinada a revalidar o título, mas não guarda boas recordações da última vez que defrontou um ‘outsider’ no Estádio Nacional, onde procura vencer a prova pela 19.ª vez.Em 20 de maio de 2018, os ‘leões’ perderam por 2-1 com o Desportivo das Aves, no rescaldo da invasão da academia de Alcochete e da agressão a vários futebolistas por adeptos sportinguistas, um dos momentos mais negros da história do clube lisboeta, que culminou com o afastamento do presidente Bruno de Carvalho.O cenário atual é substancialmente diferente. Mesmo tendo a falhado a conquista do histórico tricampeonato, o Sporting navega num mar de tranquilidade, o que não abre boas perspetivas ao Torreense para evitar o mesmo destino de 1956, quando perdeu por 2-0 com o FC Porto, na única vez que disputou a final da Taça de Portugal.Os ‘leões’ atingiram os quartos de final da Liga dos Campeões e conseguiram recuperar o segundo lugar na I Liga, que pode dar acesso à próxima edição da ‘Champions’, ainda que a época da formação de Torres Vedras possa cobrir-se de glória, se vencer o play-off de acesso ao escalão principal, frente ao Casa Pia.O Torreense, terceiro classificado na II Liga, empatou 0-0 no jogo da primeira mão, na quarta-feira, e volta a defrontar os casapianos na próxima quinta-feira, quatro dias após o embate no Estádio Nacional, que não abre as portas a uma equipa da segunda divisão desde 2010, quando o Desportivo de Chaves perdeu por 2-1 com o FC Porto.Já o treinador Rui Borges teve toda a semana para preparar a melhor versão do Sporting, a qual é indissociável da eficácia do avançado colombiano Luis Suárez, melhor marcador da I Liga, com 28 golos, que se revelou um sucessor à altura do goleador sueco Viktor Gyökeres.Para o Torreense, a final da 86.ª edição da Taça de Portugal, com início às 17:15 e que será arbitrada por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria, abre a possibilidade de disputar pela primeira vez as competições europeias em 2026/27, através da Liga Europa, algo que só acontecerá se contrariar o favoritismo do Sporting.O Sporting vai participar pela 32.ª vez no jogo decisivo, tendo as anteriores resultado na conquista de 18 troféus, o último na época passada, graças ao triunfo por 3-1 sobre o Benfica (após prolongamento), e fazem do clube de Alvalade o terceiro mais titulado da competição, atrás do rival lisboeta (26) e do FC Porto (20).A caminhada dos ‘leões’ na Taça de Portugal poderia ter sido muito curta. Tal como os restantes primodivisionários, entrou em cena apenas na terceira eliminatória e a visita ao Paços de Ferreira, da II Liga, só se resolveu a favor dos lisboetas no prolongamento (3-2).A receção ao Marinhense, do Campeonato de Portugal, foi menos problemática (3-0) e, desde então, o Sporting apenas defrontou adversários da I Liga: venceu 3-2 o Santa Clara, nos ‘oitavos’, e o AVS, nos ‘quartos’, ambos após prolongamento, antes do duplo confronto com o FC Porto (1-0 em Alvalade e 0-0 no Dragão).O Torreense só teve um verdadeiro sobressalto na terceira ronda, quando afastou a Oliveirense nas grandes penalidades, tendo encontrado apenas um clube da I Liga na caminhada até ao Jamor, ao impor-se 2-1, ao Casa Pia, com o qual volta a medir forças no play-off de acesso ao escalão principal.A equipa treinada por Luís Tralhão bateu por 3-1 na estreia o Correlhã, dos campeonatos distritais, e eliminou o Lusitânia de Lourosa (1-0) e a União de Leiria (3-1), ambos da II Liga, antes de se impor nas meias-finais ao Fafe, ao empatar 1-1 no estádio da equipa do terceiro escalão e vencer 2-0 em casa.