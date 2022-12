Sporting a um passo dos "quartos" da Taça da Liga

Os "leões" jogam a partir das 20h45 no Estádio José Alvalade, em jogo da terceira e última jornada do Grupo B em que lhes basta um empate, mas em que até uma derrota pode servir à equipa de Rúben Amorim.



O Sporting lidera o grupo, no qual se qualifica para os "quartos" apenas o vencedor, com seis pontos, à frente de Rio Ave e Farense, ambos com três e que se defrontam também a partir das 20h45 em Vila do Conde, enquanto o Marítimo tem zero pontos.



Um empate é suficiente ao Sporting, para chegar aos sete pontos, mas mesmo que termine com seis e estiver igualado com Rio Ave ou Farense, na vitória de um ou de outro, a diferença entre golos marcados e sofridos é colossal para os "leões".



Sendo esse o critério de desempate, em caso de empate em pontos, o Sporting entra nesta jornada com 8-0 em golos marcados e sofridos, enquanto Rio Ave tem 1-2 e Farense 2-6, tornando a jornada quase um cumprir calendário para a equipa lisboeta.



Nesta época, a Taça da Liga tem oito grupos em competição, num total de 34 equipas – com dois grupos a terem cinco equipas -, com os vencedores de cada um a apurarem-se para os quartos de final, em jogos a disputar na semana antes do natal.



Na Taça da Liga, o Sporting procura o seu quinto troféu, e terceiro consecutivo, numa época em que foi eliminada na primeira ronda da Taça de Portugal e na I Liga está a 12 pontos do líder Benfica.



O jogo de hoje entre Sporting e Marítimo tem arbitragem de André Narciso e o embate entre Rio Ave e o Farense contará com a direção de Manuel Oliveira.