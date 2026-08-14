Sporting abre segunda jornada





(Com Lusa)

A equipa lisboeta empatou 2-2 na primeira jornada, no estádio do Estrela, num jogo em que esteve a vencer por 2-0, mas permitiu que os amadorenses alcançassem a igualdade, enquanto os vimaranenses fizeram ainda pior, tendo perdido por 1-0 na receção ao Arouca.O treinador Rui Borges já deverá contar com os defesas centrais Ibrahima Ba – um dos reforços desta época – e Zeno Debast, que recuperaram das respetivas lesões e estão aptos para estreia em casa do vice-campeão nacional, frente a um adversário que saiu derrotado do Estádio José Alvalade nas últimas nove temporadas, em partidas do campeonato.Além de perseguir o primeiro triunfo na competição, no encontro com início às 20:15, o Sporting tenta não se atrasar mais relativamente ao campeão e líder FC Porto, uma das quatro equipas vitoriosas na ronda inaugural, em contraste com o rival Benfica, que também empatou 2-2, na receção ao recém-promovido Académico de Viseu.Sporting - Vitória de Guimarães, 20:15Alverca - Estrela Amadora, 15:30Académico de Viseu - Santa Clara, 18:00Rio Ave - FC Porto, 20:30Nacional - Estoril Praia, 15:30Arouca - Moreirense, 18:00Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30Famalicão - Marítimo, 20:30Casa Pia – Benfica, 20:15