Sporting
Futebol Nacional
Sporting abre segunda jornada
Após o empate na Amadora, na jornada inaugural do campeonato, o Sporting recebe o Vitória de Guimarães, no jogo que abre a segunda ronda da prova.
A equipa lisboeta empatou 2-2 na primeira jornada, no estádio do Estrela, num jogo em que esteve a vencer por 2-0, mas permitiu que os amadorenses alcançassem a igualdade, enquanto os vimaranenses fizeram ainda pior, tendo perdido por 1-0 na receção ao Arouca.
O treinador Rui Borges já deverá contar com os defesas centrais Ibrahima Ba – um dos reforços desta época – e Zeno Debast, que recuperaram das respetivas lesões e estão aptos para estreia em casa do vice-campeão nacional, frente a um adversário que saiu derrotado do Estádio José Alvalade nas últimas nove temporadas, em partidas do campeonato.
Além de perseguir o primeiro triunfo na competição, no encontro com início às 20:15, o Sporting tenta não se atrasar mais relativamente ao campeão e líder FC Porto, uma das quatro equipas vitoriosas na ronda inaugural, em contraste com o rival Benfica, que também empatou 2-2, na receção ao recém-promovido Académico de Viseu.
Programa da 2.ª jornada
Sexta-feira
Sporting - Vitória de Guimarães, 20:15
Sábado
Alverca - Estrela Amadora, 15:30
Académico de Viseu - Santa Clara, 18:00
Rio Ave - FC Porto, 20:30
Domingo
Nacional - Estoril Praia, 15:30
Arouca - Moreirense, 18:00
Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30
Famalicão - Marítimo, 20:30
Segunda-feira
Casa Pia – Benfica, 20:15
O treinador Rui Borges já deverá contar com os defesas centrais Ibrahima Ba – um dos reforços desta época – e Zeno Debast, que recuperaram das respetivas lesões e estão aptos para estreia em casa do vice-campeão nacional, frente a um adversário que saiu derrotado do Estádio José Alvalade nas últimas nove temporadas, em partidas do campeonato.
Além de perseguir o primeiro triunfo na competição, no encontro com início às 20:15, o Sporting tenta não se atrasar mais relativamente ao campeão e líder FC Porto, uma das quatro equipas vitoriosas na ronda inaugural, em contraste com o rival Benfica, que também empatou 2-2, na receção ao recém-promovido Académico de Viseu.
Programa da 2.ª jornada
Sexta-feira
Sporting - Vitória de Guimarães, 20:15
Sábado
Alverca - Estrela Amadora, 15:30
Académico de Viseu - Santa Clara, 18:00
Rio Ave - FC Porto, 20:30
Domingo
Nacional - Estoril Praia, 15:30
Arouca - Moreirense, 18:00
Sporting de Braga - Gil Vicente, 20:30
Famalicão - Marítimo, 20:30
Segunda-feira
Casa Pia – Benfica, 20:15
(Com Lusa)