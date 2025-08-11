Sporting anuncia Kauã em definitivo





(Com Lusa)

O brasileiro chegou em janeiro de 2024 à Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, por empréstimo do Ibrachina FC, clube do Estado de São Paulo (Brasil), mas na época passada esteve afastado dos relvados, por lesão, durante quatro meses, entre setembro e janeiro, e voltou a sofrer nova mazela em abril, que o afastou dos trabalhos até ao final da época.Pelo meio, estreou-se na equipa principal dos ‘verdes e brancos’, numa visita ao Gil Vicente (triunfo por 1-0), a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.“Este era o objetivo desde que cheguei e é muito bom ver que o Sporting confia no meu trabalho e no meu potencial. Estou muito grato, especialmente depois de uma temporada complicada por causa das lesões”, afirmou hoje Kauã Oliveira aos meios de comunicação do clube lisboeta.“Foi um momento único para mim. O Sporting deu-me um dos dias mais felizes da minha vida e quero estar na equipa principal novamente”, apontou o médio, considerando que a "visibilidade" na II Liga "é muito maior", pelo que os jogadores estarão "muito mais preparados para ajudar a equipa principal quando necessário".Na época de estreia pelos ‘leões’, Kauã Oliveira disputou seis jogos pela equipa B. Na temporada passada, para além da participação na conquista da Taça de Portugal, fez 14 jogos pela equipa B, na Liga 3, e um nos sub-23, na Liga Revelação.