Sporting anuncia Pedro Nuno Monteiro para treinador do basquetebol

Pedro Nuno Monteiro, de 51 anos, já passou por várias experiências nos continentes americano, europeu e asiático e em Portugal orientou o Illiabum, o qual conduziu à vitória na Taça de Portugal 2017/2018, e a Ovarense, em 2020/2021.

Fora de Portugal, passou por Manama, UU-Korihait (Finlândia), Garzas De Plata e Santos de Luis (ambos do México) e Halifax Rainmen (Canadá), em 10 anos de carreira.

Na apresentação como técnico `leonino`, garantiu uma equipa que vai "dar uma boa imagem, ter intensidade e lutar por todas as competições em que estiver inserida".

"O facto de poder lutar e competir ao mais alto nível e ambicionar ganhar troféus é o que eu mais queria. Jogar as competições europeias também era um dos meus objetivos. Tenho a certeza de que quero competir e quero ganhar. Não podemos prometer títulos, mas sim trabalho e que vamos dar uma boa imagem", disse ainda, em declarações reproduzidas no site oficial do clube lisboeta, garantindo "intensidade e luta por todas as bolas e troféus".

No seu palmarés, destacou a vitória na Taça de Portugal ao serviço do Illiabum, a única do clube.

"É uma equipa pela qual tenho bastante carinho e que me deu a primeira oportunidade de disputar a liga portuguesa", disse o novo treinador do campeão em título, que ainda só tem duas épocas em Portugal.