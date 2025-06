Sporting anuncia renovação com jovem David Moreira até 2028

"David Moreira é o mais recente jovem futebolista a renovar contrato com o Sporting Clube de Portugal. Desde os cinco anos a jogar de 'leão' ao peito e após uma última temporada de sonho, com subida à II Liga pela equipa B e as estreias na equipa principal 'leonina' e pela seleção A de Cabo Verde", destacou o Sporting.



David Moreira, em declarações reproduzidas no sítio de Internet do Sporting, admitiu a sua felicidade por se manter ao serviço do clube onde atua desde criança.



"Sinto-me feliz, porque vou continuar no clube onde cresci, o qual me ensinou muito e que é como uma segunda casa para mim", lançou.



David Moreira vincou que o momento mais importante que viveu até agora foi a estreia na final da Taça de Portugal, conquistada frente ao rival Benfica (3-1), após prolongamento.



"A memória mais marcante que tive até agora foi ter-me estreado na final da Taça de Portugal, ter ganho e ainda ter tido a oportunidade de levantar o troféu. Não tive muito tempo para pensar, foi tudo muito rápido. Tive de entrar logo lá para dentro [no prolongamento, aos 115 minutos] e foi uma estreia de sonho", sublinhou.



E rematou: "[A estreia] foi um sonho realizado, mas não quero ficar por aqui. Espero, um dia, afirmar-me na equipa A e ser uma referência para os miúdos como muitos foram para mim".