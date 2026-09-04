Sporting apanha Brondby na Taça Europa futebol feminino, Torreense o FC Kharkiv

Depois de não terem conseguido atingir a Liga dos Campeões, travadas, no desempate por penáltis, pelas austríacas do St. Polten, as ‘leoas’ do técnico Micael Sequeira vão defrontar o Brondby, jogando a primeira mão em casa em 23 de setembro e decidindo a eliminatória na Dinamarca uma semana depois, em 30.



O Torreense, em época de estreia nas competições da UEFA, também não conseguiu atingir a ‘Champions’, caindo perante a Juventus de Ana Capeta e Tatiana Pinto, indo a formação orientada por Gonçalo Nunes defrontar agora o FC Kharkiv, antigo Metalist 1925, nas mesmas datas do Sporting, mas decidindo a eliminatória em casa.



A Taça da Europa de futebol feminino tem um modelo diferente da Liga dos Campeões, já que não há fase de liga ou de grupos, uma vez que a competição decorre em eliminatórias diretas, a duas mãos.



Depois da primeira e segunda pré-eliminatórias, a fase atual, seguem-se os oitavos de final, quartos de final, meias-finais e final, que vai decorrer igualmente em dois jogos.