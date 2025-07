Sporting apresenta-se aos sócios para a nova temporada com triunfo

Os Leões apresentaram os reforços Kochorashvili, Alisson e João Virgínia, que fez toda a partida frente ao Villarreal, no Estádio Nacional.





Os bicampeões apresentaram o novo número 9 da equipa, com o dinamarquês Conrad Harder a herdar a camisola de Viktor Gyokeres, num dia em que Luis Suárez já esteve na Academia Cristiano Ronaldo e vai ser apresentado como reforço do Sporting.





O jogo começou com um Sporting pressionante e com Harder a ganhar uma grande penalidade muito cedo no cedo no jogo. Sem o avançado sueco do costume, foi o capitão Morten Hjulmand que avançou para a marca dos onze metros e com classe fez o 1-0 na partida.





Bola para um lado, guarda-redes para o outro e o capitão a festejar o único golo da noite com os colegas.





Sem grandes oportunidades no resto da primeira parte, os segundos 45 minutos trouxeram mudanças na equipa de Rui Borges e um Villarreal dominador, que apesar das várias oportunidades, nunca conseguiu bater o guardião leonino.





Assim, o Sporting vence por 1-0 o jogo de apresentação aos sócios. Em treze edições do Troféu Cinco Violinos, os Leões consquistam a décima. A próxima partida será jogada na quinta-feira, dia 31 de julho. Os bicampeões vão lutar pela Supertaça com o Benfica, na abertura da nova temporada desportiva.