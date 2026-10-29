Sporting apura-se para os oitavos da Liga dos Campeões de futsal

Tomás Paçó inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, antes de Rúben Teixeira aumentar a vantagem aos oito, na sequência de uma assistência de Felipe Valério, em jogo da segunda e penúltima jornada do Grupo 3 do caminho A da ronda principal.



Alex Merlim ampliou a diferença com dois golos consecutivos, aos 12 e 13 minutos, colocando os ‘leões’ a vencer por 4-0 ao intervalo.



Na segunda parte, Naoufel Aberkan reduziu para os franceses, aos 25 minutos, mas Rúben Teixeira voltou a marcar aos 29, completando o ‘bis’ e fixando o resultado em 5-1.



Num grupo em que os três primeiros classificados se apuram para os ‘oitavos’, o Sporting lidera isolado, com seis pontos, contra um dos franceses do Étoile Lavalloise e dos croatas do Olmissum, enquanto o Stalitsa, quarto e último classificado, ainda não pontuou. Étoile Lavalloise e Stalitsa ainda se vão defrontar.



Na quarta-feira, o Sporting iniciou a defesa do título da Liga dos Campeões de futsal também com uma goleada por 5-1 frente aos bielorrussos do Stalitsa Minsk.



Os lisboetas, vencedores da prova em 2018/19, 2020/21 e 2025/26, fecham esta fase diante do Olmissum, no sábado.



Os ‘oitavos’ serão disputados a duas mãos, em 23 de novembro e 04 de dezembro, respetivamente, e antecedem os ‘quartos’, estando a ‘final four’ da Liga dos Campeões prevista para maio de 2026, em Bienna, na Suíça.



Jogo no Sportska dvorana Ribnjak, em Omis, na Croácia.



Étoile Lavalloise - Sporting, 1-5.



Ao intervalo: 0-4.



Marcadores:



0-1, Tomás Paçó, 14 minutos.



0-2, Rúben Teixeira, 8.



0-3, Alex Merlim, 12.



0-4, Alex Merlim, 13.



1-4, Naoufel Aberkan, 25.



1-5, Rúben Teixeira, 29.



Equipas:



- Étoile Lavalloise:



Louis Marquet, Bilal Bakkali, Naoufel Aberkan, Ouassini Guirio, Soufiane El-Mesrar. Jogaram ainda, Jules Amiard, Momo Dongmo, Eliott Kolski, Ismael Megrous, Tom Kolski, Abdessamad Mohammed, Anas Bakkali, Kaíque Souza e Nélson Lutin,



Treinador: Manuel Moya.



- Sporting: Bernardo Paçó, Erick Mendonça, Wesley França, Bruno Pinto e Alex Merlim. Jogaram ainda, Oleksandr Sukhov, Rúben Teixeira, Ivan Chishkala, Felipe Valério, Erick Mendonça, Felipe Rufino, Tomás Paçó, Bruno Maior e Rocha.



Treinador: Nuno Dias.



Árbitros: Kamil Szczolko (Polónia) e Vlad Nicolae Ciobanu (Roménia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bilal Bakkali (5), Eliott Kolski (18).



Assistência: Cerca de cinco dezenas espetadores.



