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Sporting apura-se para os oitavos da Liga dos Campeões de futsal
O Sporting garantiu o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal, ao vencer os franceses do Étoile Lavalloise, por 5-1, em Omnis, na Croácia, em encontro da fase principal.
Tomás Paçó inaugurou o marcador logo no primeiro minuto, antes de Rúben Teixeira aumentar a vantagem aos oito, na sequência de uma assistência de Felipe Valério, em jogo da segunda e penúltima jornada do Grupo 3 do caminho A da ronda principal.
Alex Merlim ampliou a diferença com dois golos consecutivos, aos 12 e 13 minutos, colocando os ‘leões’ a vencer por 4-0 ao intervalo.
Na segunda parte, Naoufel Aberkan reduziu para os franceses, aos 25 minutos, mas Rúben Teixeira voltou a marcar aos 29, completando o ‘bis’ e fixando o resultado em 5-1.
Num grupo em que os três primeiros classificados se apuram para os ‘oitavos’, o Sporting lidera isolado, com seis pontos, contra um dos franceses do Étoile Lavalloise e dos croatas do Olmissum, enquanto o Stalitsa, quarto e último classificado, ainda não pontuou. Étoile Lavalloise e Stalitsa ainda se vão defrontar.
Na quarta-feira, o Sporting iniciou a defesa do título da Liga dos Campeões de futsal também com uma goleada por 5-1 frente aos bielorrussos do Stalitsa Minsk.
Os lisboetas, vencedores da prova em 2018/19, 2020/21 e 2025/26, fecham esta fase diante do Olmissum, no sábado.
Os ‘oitavos’ serão disputados a duas mãos, em 23 de novembro e 04 de dezembro, respetivamente, e antecedem os ‘quartos’, estando a ‘final four’ da Liga dos Campeões prevista para maio de 2026, em Bienna, na Suíça.
Jogo no Sportska dvorana Ribnjak, em Omis, na Croácia.
Étoile Lavalloise - Sporting, 1-5.
Ao intervalo: 0-4.
Marcadores:
0-1, Tomás Paçó, 14 minutos.
0-2, Rúben Teixeira, 8.
0-3, Alex Merlim, 12.
0-4, Alex Merlim, 13.
1-4, Naoufel Aberkan, 25.
1-5, Rúben Teixeira, 29.
Equipas:
- Étoile Lavalloise:
Louis Marquet, Bilal Bakkali, Naoufel Aberkan, Ouassini Guirio, Soufiane El-Mesrar. Jogaram ainda, Jules Amiard, Momo Dongmo, Eliott Kolski, Ismael Megrous, Tom Kolski, Abdessamad Mohammed, Anas Bakkali, Kaíque Souza e Nélson Lutin,
Treinador: Manuel Moya.
- Sporting: Bernardo Paçó, Erick Mendonça, Wesley França, Bruno Pinto e Alex Merlim. Jogaram ainda, Oleksandr Sukhov, Rúben Teixeira, Ivan Chishkala, Felipe Valério, Erick Mendonça, Felipe Rufino, Tomás Paçó, Bruno Maior e Rocha.
Treinador: Nuno Dias.
Árbitros: Kamil Szczolko (Polónia) e Vlad Nicolae Ciobanu (Roménia).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bilal Bakkali (5), Eliott Kolski (18).
Assistência: Cerca de cinco dezenas espetadores.
Alex Merlim ampliou a diferença com dois golos consecutivos, aos 12 e 13 minutos, colocando os ‘leões’ a vencer por 4-0 ao intervalo.
Na segunda parte, Naoufel Aberkan reduziu para os franceses, aos 25 minutos, mas Rúben Teixeira voltou a marcar aos 29, completando o ‘bis’ e fixando o resultado em 5-1.
Num grupo em que os três primeiros classificados se apuram para os ‘oitavos’, o Sporting lidera isolado, com seis pontos, contra um dos franceses do Étoile Lavalloise e dos croatas do Olmissum, enquanto o Stalitsa, quarto e último classificado, ainda não pontuou. Étoile Lavalloise e Stalitsa ainda se vão defrontar.
Na quarta-feira, o Sporting iniciou a defesa do título da Liga dos Campeões de futsal também com uma goleada por 5-1 frente aos bielorrussos do Stalitsa Minsk.
Os lisboetas, vencedores da prova em 2018/19, 2020/21 e 2025/26, fecham esta fase diante do Olmissum, no sábado.
Os ‘oitavos’ serão disputados a duas mãos, em 23 de novembro e 04 de dezembro, respetivamente, e antecedem os ‘quartos’, estando a ‘final four’ da Liga dos Campeões prevista para maio de 2026, em Bienna, na Suíça.
Jogo no Sportska dvorana Ribnjak, em Omis, na Croácia.
Étoile Lavalloise - Sporting, 1-5.
Ao intervalo: 0-4.
Marcadores:
0-1, Tomás Paçó, 14 minutos.
0-2, Rúben Teixeira, 8.
0-3, Alex Merlim, 12.
0-4, Alex Merlim, 13.
1-4, Naoufel Aberkan, 25.
1-5, Rúben Teixeira, 29.
Equipas:
- Étoile Lavalloise:
Louis Marquet, Bilal Bakkali, Naoufel Aberkan, Ouassini Guirio, Soufiane El-Mesrar. Jogaram ainda, Jules Amiard, Momo Dongmo, Eliott Kolski, Ismael Megrous, Tom Kolski, Abdessamad Mohammed, Anas Bakkali, Kaíque Souza e Nélson Lutin,
Treinador: Manuel Moya.
- Sporting: Bernardo Paçó, Erick Mendonça, Wesley França, Bruno Pinto e Alex Merlim. Jogaram ainda, Oleksandr Sukhov, Rúben Teixeira, Ivan Chishkala, Felipe Valério, Erick Mendonça, Felipe Rufino, Tomás Paçó, Bruno Maior e Rocha.
Treinador: Nuno Dias.
Árbitros: Kamil Szczolko (Polónia) e Vlad Nicolae Ciobanu (Roménia).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Bilal Bakkali (5), Eliott Kolski (18).
Assistência: Cerca de cinco dezenas espetadores.