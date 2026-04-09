Sporting apurado para os quartos de final da Liga dos Campeões de andebol

Depois do triunfo em Lisboa na primeira mão por 33-29, os `leões` chegaram ao intervalo na Orlen Arena, em Plock, a perder por 13-11, mas controlaram o resultado e a derrota pela diferença mínima é suficiente para seguirem em frente na prova.

O Sporting vai agora defrontar nos quartos de final os dinamarqueses do Aalborg, segundos classificados do agrupamento dos `leões`. Nos dois jogos em que se enfrentaram esta época, os `leões` venceram em casa (35-33) e perderam fora (35-30).

Depois de terem `caído` nos quartos de final na época passada, frente aos franceses do Nantes, os `verde e brancos` voltam a tentar tornar-se a primeira equipa lusa a atingir a `final four` da `Champions`, sendo que, no anterior formato, sem uma final a quatro concentrada, o ABC de Braga foi finalista vencido em 1993/94, face aos espanhóis do TEKA Santander.