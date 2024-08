As 'leoas' viram-se em desvantagem perante o Benfica aos 27 minutos, na sequência do golo de Cristina Martín-Prieto, mas Telma Encarnação, aos 77 minutos, e Cláudia Neto, aos 85, garantiram ao Sporting a conquista do primeiro troféu da época nacional de futebol feminino.

Com este triunfo, o Sporting chega aos três troféus na Supertaça feminina, igualando precisamente o Benfica, num palmarés que conta ainda com vitórias de Sporting de Braga, Valadares Gaia e Futebol Benfica, todos com um.