Sporting `atropela` Estrasburgo





(Com Lusa)

As ‘caras novas’ Issa Doumbia, aos quatro minutos, Sergi Altimira, aos 36, Silas Andersen, aos 51, e Zalazar, aos 65, este de grande penalidade, abriram caminho para a vitória dos ‘leões’, que aumentaram a diferença por Maxi Araújo, aos 70, Geny Catamo, aos 80, e Ioannidis, aos 84.Horas depois de ter batido o Portimonense por 1-0, no primeiro desafio do dia, o Sporting somou o quinto triunfo em outras tantas partidas na preparação para a época 2026/27, incluindo ainda vitórias sobre a equipa B do clube (2-0), o Torreense (2-1) e o Celtic (4-1).Rui Borges chamou três reforços para o ‘onze’, todos para o meio-campo, com o espanhol Sergi Altimira e o dinamarquês Silas Andersen a ocuparem as duas posições do ‘miolo’ e Issa Doumbia posicionado à esquerda, em ‘4-4-2’.Foi precisamente o médio italiano a deixar a primeira impressão positiva da partida, abrindo o ativo logo aos quatro minutos, com um remate forte com o pé direito, após ‘sentar’ Amougou já na grande área, na sequência de combinação à esquerda com Ricardo Mangas.O Sporting manteve-se por cima e esteve perto do 2-0 aos 13 minutos, em jogada de perigo construída pela jovem dupla de ataque: Flávio Gonçalves aproveitou uma bola recuperada por Rafael Nel e atirou com o pé esquerdo para defesa do guardião polaco Piekutowski.O oitavo classificado da edição 2025/26 da liga francesa, agora orientado pelo português Hugo Oliveira, tentou reagir a partir do quarto de hora inicial, com o jovem sueco de 17 anos Brantlind em destaque, mas os ‘verdes e brancos’ controlaram as investidas do adversário.Perto do intervalo, a formação ‘leonina’ voltou a crescer na partida e aumentou a vantagem aos 36 minutos, numa jogada de insistência em que Piekutowski parou um remate de Flávio Gonçalves, mas não conseguiu evitar o ‘tiro’ de fora da área, com o pé esquerdo, de Sergi Altimira.No arranque do segundo tempo, aos 51 minutos, foi Silas Andersen a colocar o seu ‘carimbo’ na lista de marcadores, com um cabeceamento certeiro após livre de Flávio Gonçalves.Com o Estrasburgo, já com o português Diogo Sousa em campo, incapaz de oferecer qualquer réplica, o uruguaio Zalazar, acabado de entrar, protagonizou jogada individual travada em falta na grande área, encarregando-se de converter com sucesso o castigo máximo.O Sporting mostrou-se muito eficaz e a goleada ganhou contornos de ‘escândalo’, com contributo de Maxi Araújo, na recarga a um primeiro remate de Zalazar, aos 70, Geny Catamo, a concluir jogada individual, aos 80, e Ioannidis, após cruzamento de Maxi, aos 84, coroando da melhor maneira o regresso após longa ausência por lesão.A pré-época ‘leonina’ prossegue no sábado com o Troféu Cinco Violinos, frente aos franceses do Mónaco, no Estádio José Alvalade, antes de nova partida no Estádio Algarve, com os ingleses do Nottingham Forest, no dia 31.Jogo disputado no Estádio Algarve.Sporting – Estrasburgo, 7-0.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Issa Doumbia, 04 minutos.2-0, Sergi Altimira, 36.3-0, Silas Andersen, 51.4-0, Zalazar, 65 (grande penalidade).5-0, Maxi Araújo, 70.6-0, Geny Catamo, 80.7-0, Ioannidis, 84.Equipas:- Sporting: João Virgínia, Vagiannidis, Eduardo Quaresma, Eduardo Felicíssimo, Ricardo Mangas, Silas Andersen, Sergi Altimira, Geny Catamo, Issa Doumbia, Flávio Gonçalves e Rafael Nel. Jogaram ainda: Zalazar, Jesse Derry, Maxi Araújo, Ioannidis, Souleymane Faye e Chris Grombahi.Treinador: Rui Borges.- Estrasburgo: Piekutowski, Nzingoula, Hogsberg, Doukouré, Chilwell, Amougou, Oyedele, Amo-Ameyaw, Brantlind, Lukovic e Nanasi. Jogaram ainda: Slonina, Becker, Omobamidele, Del Blanco, Demba Diop, Diong, Godo, Rayane Messi, Diogo Sousa, Gomis e Kodia.Treinador: Hugo Oliveira.Árbitro: Luís Filipe (AF Lisboa).Ação disciplinar: Nada a assinalar.Assistência: Cerca de 7.000 espectadores.