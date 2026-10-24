Sporting B ascende à liderança da II Liga





(Com Lusa)

Em Alcochete, Ivanildo Mendes (15 minutos) adiantou a equipa secundária ‘leonina’ ainda na primeira parte, Mauro Couto (46) ampliou logo após o intervalo e Kauã Oliveira (87) acabou com quaisquer esperanças dos visitantes poderem, ainda, resgatar qualquer ponto.O resultado deixa os ‘leões’ na frente da tabela, com 18 pontos, mais um do que o Lusitânia de Lourosa, que visita o Felgueiras, no domingo.O Portimonense, por sua vez, sofreu a quarta derrota nos últimos cinco encontros do campeonato e mantém-se em 11.º lugar, com 10 pontos, apesar da qualidade de jogo apresentada na Academia Cristiano Ronaldo.Os algarvios dominaram a primeira parte e Dânio Djassi (10) podia ter marcado, mas o guarda-redes Francisco Silva, primeiro, e Kauã Oliveira, médio hoje adaptado a defesa-central, depois, evitaram o golo. Wellinton Júnior (21) e Samy (28) também desperdiçaram oportunidades soberanas.Assim, foram os ‘verde e brancos’ que, apesar das dificuldades para chegar ao último terço, chegaram ao golo no único remate enquadrado conseguido nesse período. Zaïd Bafdili encontrou uma ‘nesga’ para isolar Ivanildo Mendes (15) para fazer 1-0 com um remate colocado ao poste mais distante, já no interior da grande área, sem hipóteses para Dudu.Ambos os treinadores mexeram ao intervalo, mas foi a tripla alteração de Tiago Fernandes que surtiu melhor efeito através de Mauro Couto (46) que, assistido novamente por Bafdili, fez o 2-0 para os ‘leões’ quando estavam decorridos menos de 30 segundos na segunda parte.O Sporting B subiu ligeiramente de produção após o intervalo, mas foram os ‘alvinegros’ que continuaram mais perigosos e Wellinton Júnior (58, 60, 81), por três vezes, esteve perto de marcar: primeiro, isolado, desviou a bola de Francisco Silva, mas ao lado do poste; depois marcou mesmo, mas em falta sobre o ‘guardião’; por fim, cabeceou muito torto por cima da trave.Após a saída de Tiago Mamede, os visitantes perderam acutilância ofensiva e o Sporting B foi, por fim, a equipa mais perigosa nos últimos 10 minutos, sentenciando a partida por Kauã Oliviera (87), após cruzamento de Mauro Couto.Jogo no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.Sporting B – Portimonense, 3-0.Ao intervalo: 1-0.Marcadores:1-0, Ivanildo Mendes, 15 minutos.2-0, Mauro Couto, 46.3-0, Kauã Oliveira, 87.Equipas:- Sporting B: Francisco Silva, Atanásio Cunha (Rodrigo Rodrigues, 46), Kauã Oliveira, Diego Coxi, Miguel Alves (Rafael Mota, 34), Rafael Camacho, Zaïd Bafdili, Samuel Justo (Mauro Couto, 46), Ivanildo Mendes (Mateo Tanlongo, 76), Bidu (Paulo Cardoso, 46) e Gabriel Silva.(Suplentes: Guilherme Pires, Afonso Lee, João Rijo, Mateo Tanlongo, Diego Farinha, Leonardo Varela, Chris Grombahi, Rodrigo Rodrigues, Mauro Couto, Miguel Almeida e Paulo Cardoso).Treinador: Tiago Fernandes.- Portimonense: Dudu, Jarleysom (Samuel Yépié Yépié, 56), Samy, Ítalo Cabelinho, Edney Silva, Xavier, Favero (Yanis da Rocha, 46), João Reis (Thauan Lara, 80), Tiago Mamede (Midana Cassamá, 80), Dânio Djassi (Dudá, 56) e Welinton Júnior.(Suplentes: Wellington Santana, Marlon Júnior, Thauan Lara, Georgii Tunguliiadi, Yanis da Rocha, Wermeson, João Casimiro, Samuel Yépié Yépié, Midana Cassamá, Dudá, Gonçalo Águas e Paulinho Campos).Treinador: Alex Costa.Árbitro: Vítor Lopes (AF Viana do Castelo).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Kauã Oliveira (08), Jarleysom (36), Favero (41) e Samy (52).Assistência: 418 espectadores.