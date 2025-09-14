Sporting B no topo da tabela

Os algarvios chegaram à vantagem por Tamble Monteiro, aos 17 minutos, mas, depois de duas expulsões na segunda parte, uma para cada lado, os jovens ‘leões’ viraram o resultado por Rafael Nel, aos 81, de grande penalidade, e Salvador Blopa, aos 88.



O golo inaugural deu expressão ao domínio do Portimonense na primeira metade, com o guarda-redes dos 'leões' Francisco Pires, em estreia na prova, a evitar o 2-0 noutras duas ocasiões.



Já o jovem guardião Lourenço Lagartinho, de 18 anos, formado no Portimonense e titular porque os dois guarda-redes utilizados frente ao Benfica B foram expulsos, defendeu uma grande penalidade de Mauro Couto nos descontos da primeira parte.



O segundo tempo ‘pertenceu’ por completo ao Sporting B, que assumiu um claro ascendente, falhou várias oportunidades e marcou dois golos.



As expulsões de Rômulo Júnior (65 minutos) e de Samy (77) - cometeu o penálti que deu o empate - deixaram as duas equipas reduzidas a 10 elementos, mas os ‘leões’ foram mais incisivos na parte final.



O triunfo coloca o Sporting B à condição no primeiro lugar, com 12 pontos, enquanto o Portimonense é nono, com sete.



Jogo disputado no Estádio Municipal de Portimão



Portimonense – Sporting B, 1-2.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Tamble Monteiro, 17 minutos.



1-1, Rafael Nel, 81 (grande penalidade)



1-2, Salvador Blopa, 88.



Equipas:



- Portimonense: Lourenço Lagartinho, Jarleysom, Douglas Grolli, Alexandre Abel (Samy, 48), Edney Silva (Mo Dauda, 82), Tiago Mamede, Zé Gabriel, João Reis (Marlon Júnior, 82), Heitor (Welat Cagro, 60), Danio Djassi (Thauan Lara, 82) e Tamble Monteiro.



(Suplentes: Wellington Santana, Samy, Xavier, Thauan Lara, Mo Dauda, Kim Yong-hak, Welat Cagro, Marlon Júnior e Francisco Canário).



Treinador: Tiago Fernandes.



- Sporting B: Francisco Pires, Rômulo Júnior, João Muniz, David Moreira, José Silva (Salvador Blopa, 46), Samuel Justo, Eduardo Felicíssimo (Rafael Besugo, 72), Lucas Anjos (Paulo Cardoso, 87), Mauro Couto, Flávio Gonçalves (Rodrigo Dias, 72) e Rodrigo Ribeiro (Rafael Nel, 72).



(Suplentes: Pedro Miguéis, Rafael Pontelo, Rodrigo Dias, Salvador Blopa, Rafael Besugo, Gabriel Silva, Paulo Cardoso, Manuel Mendonça e Rafael Nel).



Treinador: João Gião.



Árbitro: Flávio Lima (AF Lisboa).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Eduardo Felicíssimo (13), Douglas Grolli (15), Rômulo Júnior (21 e 65), José Silva (45+1), João Reis (45+3), Edney Silva (58), Samy (76 e 77), Mauro Couto (90+5) e Salvador Blopa (90+7). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Rômulo Júnior (65) e Samy (77).



Assistência: 1.489 espetadores.