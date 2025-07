Sporting B perde com Oliveirense no encerramento do estágio de pré-época

Numa partida com disputada em duas partes de 40 minutos, nos relvados do Sports Valley, em Infias, Mauro Couto (29 minutos) adiantou os ‘verde e brancos’, mas o defesa Simão Martins (33), ainda na primeira parte, e o avançado Bruno Silva (43) consumaram a reviravolta favorável à equipa de Oliveira de Azeméis.



O encontro entre as duas equipas do escalão secundário do futebol português encerrou o estágio de pré-temporada do Sporting B, que teve início na terça-feira, em Guimarães.



Antes de viajar para o Norte, a equipa orientada por João Gião já tinha perdido com a formação principal dos ‘leões’ (5-2) e empatado com o Marítimo (1-1), também da II Liga, em encontros disputados na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete.



Durante o estágio em Guimarães, o Sporting B venceu em visitas ao Felgueiras (3-2), da II Liga, na quarta-feira, e ao Amarante (2-0), da Liga 3, no sábado.



A estreia do Sporting B na II Liga, na época de 2025/26, está prevista para 10 de agosto, com uma visita ao Torreense.



A Oliveirense disputa o seu primeiro jogo oficial na nova época no mesmo fim de semana, em casa, frente ao Farense.



O Sporting B volta a disputar a II Liga em 2025/26, após subir da Liga 3 para o escalão secundário na última época, sete anos após ter descido de escalão, em 2017/18, e da extinção da formação secundária.



Já a Oliveirense, despromovida na última época à Liga 3, beneficiou da descida administrativa do Boavista, que falhou o licenciamento para as competições profissionais, para se manter no segundo escalão.