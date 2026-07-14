Sporting
Sporting B vence ingleses do Bromley em jogo particular no Algarve
O Sporting B, da II Liga, venceu hoje o Bromley, do terceiro inglês de futebol, por 3-1, em jogo de preparação para a temporada 2026/27, em Moncarapacho, no concelho de Olhão.
Manuel Mendonça, Catarino Pascoal e Zaid Bafdili marcaram os golos da formação secundária dos ‘leões’, que tal como a equipa principal cumpre estágio de pré-época no Algarve, enquanto Nathan Paul-Lavaly assinou o tento dos vencedores da League Two (quarto escalão).
A formação comandada por Tiago Fernandes volta a jogar no sábado, frente ao Farense, também da II Liga.
A formação comandada por Tiago Fernandes volta a jogar no sábado, frente ao Farense, também da II Liga.