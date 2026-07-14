Sporting B vence ingleses do Bromley em jogo particular no Algarve

Manuel Mendonça, Catarino Pascoal e Zaid Bafdili marcaram os golos da formação secundária dos ‘leões’, que tal como a equipa principal cumpre estágio de pré-época no Algarve, enquanto Nathan Paul-Lavaly assinou o tento dos vencedores da League Two (quarto escalão).



A formação comandada por Tiago Fernandes volta a jogar no sábado, frente ao Farense, também da II Liga.



