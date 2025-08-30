Sporting bate estreante Ademar León e volta à final da Supertaça Ibérica de andebol

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, os 'leões' confirmaram o seu favoritismo com naturalidade, atingindo um resultado muito expressivo perante um conjunto espanhol que participou pela primeira vez na competição, depois de ter sido finalista vencido na Taça do Rei da última época.



Numa exibição tranquila, com vantagem cimentada desde início, o Sporting nunca viu ameaçada a sua presença na final da prova, mantendo uma toada de domínio que permitiu ao técnico Ricardo Costa efetuar uma gestão física dos seus jogadores, estendendo a sua rotação a todos os jogadores.



Francisco Costa foi o jogador mais influente nas operações ofensivas sportinguistas, tendo sido o melhor marcador, com seis golos, a par de Carlos Alvaréz, recém-contratado ao Ademar León, que esteve em bom plano frente à anterior equipa.



O encontro marcou também um reencontro do técnico Ricardo Costa com o emblema espanhol, pelo qual alinhou por cinco temporadas enquanto jogador.



O Sporting entrou muito forte na partida e contou com a inspiração do guardião egípcio Mohamed Aly para ir alavancando uma vantagem que chegou aos seis golos (15-9) e com o 18-13 estabelecido ao intervalo a transmitir segurança à turma 'leonina'.



No segundo tempo, o Ademar León, que também chegou à partida fustigado por várias lesões, não conseguiu acompanhar o ritmo elevado imposto pelo Sporting que, sem qualquer tipo de resposta, fechou o encontro com um castigador 41-27.



A Supertaça Ibérica, que decorre entre hoje e domingo, no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, opõe os vencedores dos campeonatos nacionais e das taças nacionais (neste caso, finalistas vencidos) de Portugal e Espanha em formato de 'final four'.



Na derradeira partida, marcada para as 16:30 de domingo, em Matosinhos, os comandados de Ricardo Costa tentarão destronar o 'todo-poderoso' FC Barcelona, que venceu todas as três edições da competição ibérica e bateu o FC Porto na anterior meia-final (28-25), disputada ao início da tarde de hoje.



Por sua vez, também no domingo, o Ademar León irá defrontar o FC Porto, às 13:30, no encontro de disputa pela terceira posição.



Em 2024, o FC Barcelona derrotou o Sporting por 38-33 na última final da competição, disputada na cidade espanhola de Torrelavega, com o emblema português a querer, desta feita, contrariar o peso da história e vencer o troféu pela primeira vez.







Jogo no Pavilhão do Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.



Sporting, Por - Ademar León, Esp, 41-27.



Ao intervalo: 18-13.



Sob a arbitragem de Simão Brandão e Marc Rodrigues (Portugal) as equipas alinharam com os seguintes jogadores:



- Sporting (41): Mohamed Ali (g.r.), Víctor Romero (4), Martim Costa (5), Carlos Alvaréz (6), Natán Suárez (2), Pedro Martínez (2) e Christian Moga (1). Suplentes: André Kristenssen (g.r.), Emil Berlin (2), Francisco Costa (6), Jan Gurri (2), Salvador Salvador (4), Orri Thorkelsson (2), Diogo Branquinho (1) e Filipe Monteiro (3).



Treinador: Ricardo Costa.







- Ademar León (27): Saeid Barkhordari (g.r.), Darío Sanz (4), Rodrigo Pérez (6), Rodrigo Benites, Javier Miñambres (2), Patryk Wasiak (5) e Álvaro Zapico (3). Suplentes: Álvaro Pérez (g.r.), Adrian Fernandez (1), Ruben Rozada, Sergio Sanchez (2), Álvaro Peréz, Eduardo Fernandez, Alberto Martín (2), Aitor Albizu (2) e Samuel Saiz.



Treinador: Daniel Gordo.







Assistência: cerca de 2.500 espetadores.