Sporting bate Fredericia e sonha com quartos da Champions de andebol

Os ‘leões’ perdiam ao intervalo (15-16), mas viraram o jogo na segunda parte e saltaram, provisoriamente, para o segundo posto do agrupamento, um ponto à frente do Paris Saint-Germain, que recebem quinta-feira os líderes, os húngaros do Veszprém.



A formação da casa teve uma entrada em falso na partida, e os nórdicos conseguiram estabelecer uma diferença de quatro golos, que persistiu até aos 20 minutos (7-11).



O Fredericia HK ainda liderava por três golos (10-13) a cinco minutos do intervalo, aproveitando as falhas técnicas do Sporting.



No entanto, a capacidade individual dos ‘leões começou a vir ao de cima após a rotação promovida pelo técnico Ricardo Costa, e também graças às defesas do guarda-redes Mohamed Ali, decisivo na baliza dos ‘verdes e brancos’.



A escassos segundos do intervalo o Sporting chegou ao empate (15-15), através de um golo de Martim Costa, mas o Fredericia viria a conseguir marcar sobre a ‘buzina’, mantendo-se em vantagem na saída para o descanso.



Na segunda parte, tudo foi diferente, com o Sporting, mais objetivo a nível ofensivo, a conseguiu virar cedo o resultado (17-16), para não mais perder a liderança do marcador, e selar a oitava vitória em 13 jogos no Grupo A.



Na última jornada, agendada para 06 de março, os ‘leões’ deslocam-se à Polónia, ao terreno do Wisla Plock, para o jogo que pode decidir tudo em termos de apuramento direto para os quartos de final. Caso fiquem fora dos dois primeiros lugares, terão que disputar o play-off.



Jogo no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.



Sporting – Fredericia HK, 32-29.



Ao intervalo: 15-16.



Com arbitragem de Marion Kull (Estónia) e Alvar Tint (Estónia) as equipas alinharam e marcaram:



- Sporting (32): Mohamed Ali, Edney Silva (2), Francisco Costa (6), Natan Diaz (2), Orri Thorkelsson (4), Pedro Garcia e Mamadou Gassama. Jogaram ainda Pedro Portela, Jan Gurri (4), Robert Hoghielm, Salvador Salvador (4), Diogo Branquinho, João Gomes (3), Christian Moga, Martim Costa (7) e André Kristensen.



Treinador: Ricardo Costa.



- Fredericia (29): Thorsten Fries, Nikolak Nielsen (1), Martin Bisgaard (10), Fredrik Mossestad (4), William Moberg (4), Kragj Martinusen (3) e Reinier Tabuada (1). Jogaram ainda Jonas Kristensen, Anton Filtenborg, Rasmus Storm, Andersen Kjeldgaard (4), Thorsteinn Olafsson, Evgeni Pevnov (1), Sebastian Henneberg e Kasper Palmar (1).



Treinador: Gudmundur Gudmundsson.



Assistência: Cerca de 2.000 espetadores.