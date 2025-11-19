Sporting, Benfica e FC Porto com via aberta na quarta ronda da Taça de Portugal

Os ‘encarnados’, recordistas de títulos na competição, com 26 cetros, defrontam na sexta-feira o Atlético, que alinha na Liga 3, no Estádio do Restelo, enquanto o FC Porto, vencedor de três das quatro últimas edições da prova, recebe no sábado o Sintrense, do Campeonato de Portugal, tal como o Marinhense.



O Sporting, segundo classificado da I Liga, a três pontos do líder FC Porto, disputa apenas o segundo jogo na Taça de Portugal de 2025/26, mas a defesa do troféu conquistado na época passada poderia ter-se ficado logo pela estreia, em Paços de Ferreira, perante uma equipa da II Liga.



A formação treinada por Rui Borges esteve por duas vezes a perder no encontro da terceira eliminatória e só conseguiu assegurar a qualificação no prolongamento, graças a um autogolo de um jogador dos anfitriões, ainda que o Marinhense, antepenúltimo classificado da Série C da quarta divisão, deve apresentar menos dificuldade aos ‘leões’.



O Marinhense chega a este jogo envolto em polémica, uma vez que suspendeu na segunda-feira de forma preventiva o treinador da equipa principal, Rui Sacramento, enquanto decorre um processo disciplinar, acusado de alegado abuso psicológico aos futebolistas.



Apesar de a história não ter grande peso nas circunstâncias atuais, revela que o Marinhense ganhou por 2-1 o último confronto entre ambos, em 1964, em pleno estádio José Alvalade, sem que isso não lhe tenha permitido impor-se na única eliminatória entre os dois clubes na Taça de Portugal, uma vez que os ‘leões’ golearam na primeira mão, por 4-0.



Terceiro colocado na I Liga, a seis pontos de distância do FC Porto, o Benfica dá o pontapé de saída na quarta eliminatória frente ao Atlético, sétimo posicionado na Série B da Liga 3, que as ‘águias’ venceram em sete dos oito confrontos anteriores na competição, a última em 1982.



Mais do que o valor do adversário, José Mourinho lamentou a longa deslocação na ronda anterior, em que venceu por 2-0 no recinto do Desportivo de Chaves, e o sorteio não lhe poderia ter sido mais favorável, proporcionando ao treinador do Benfica uma curta deslocação até ao Estádio do Restelo, casa emprestada do Atlético.



Da pausa para os jogos de qualificação para o Mundial2026, que proporcionaram a Portugal o apuramento para a fase final do torneio, valeram ao técnico benfiquista mais duas baixas de vulto, o médio ucraniano Sudakov e o avançado grego Pavlidis, melhor marcador dos ‘encarnados’ e da I Liga.



O FC Porto, em estado de graça sob o comando técnico do italiano Francesco Farioli, joga em casa com o Sintrense, modesto nono colocado na Série D do Campeonato de Portugal, mas que já deixou pelo caminho o Vizela (2-1), da II Liga, e o Rio Ave (3-2), do escalão principal.



O segundo clube mais titulado na prova, com 20 troféus, passeou a superioridade na eliminatória anterior, na qual goleou o Celoricense, por 4-0, encontra o Sintrense pelo segundo ano seguido, na terceira vez em que as duas equipas se defrontam em cinco temporadas, com os ‘dragões’ a imporem-se sem dificuldade nas duas anteriores (3-0 e 5-0).



Sporting de Braga e Vitória de Guimarães, que já ergueram a Taça de Portugal três vezes cada e esperariam estar mais bem classificados na I Liga, na qual ocupam o sétimo e oitavo lugar, enfrentam tarefas desiguais, ao receberem, respetivamente, o primodivisionário Nacional e o Mortágua, do Campeonato de Portugal.

