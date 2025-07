Sporting: Borges promete Sporting competitivo, mas à procura da melhor forma

(Com Lusa)

“Não pode haver motivação maior do que começar com a disputa de um troféu. O início de época é diferente, temos jogadores a chegar mais tarde, com uns a entrar e outros a sair. Não estamos na melhor forma, estamos a procurar, mas seremos competitivos perante um grande adversário”, frisou, em conferência de imprensa.Na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, Rui Borges confirmou que o lateral Maxi Araújo ainda está em dúvida para o dérbi, com a posição de ponta de lança a suscitar também indecisões, entre Conrad Harder e o recém-chegado Luis Suárez.“São dois jogadores à procura do seu espaço. O que mostrarem diariamente é que vai levar à decisão do treinador. Têm de se adaptar à equipa e depois, dentro disso, a qualidade individual de cada um acrescenta coisas diferentes. O Suárez chegou mais tarde, o Harder já vem da época passada e já está mais dentro da ideia, mas o Suárez é um jogador mais maduro. Foi também essa a nossa intenção”, explicou.Sendo “um jogo de 50/50”, Rui Borges quer esquecer o que aconteceu no passado e salientou a importância da pré-temporada para adquirir processos, acreditando que iniciar a preparação mais cedo do que o Benfica não traz vantagens de maior.“Muito sinceramente, já nem penso no que ganhei. Se amanhã [quinta-feira] não ganhar, o treinador já não é muito bom. Futebol é isto. Nós e o Benfica temos nove Supertaças conquistadas e até isso podemos levar também para nos motivar de alguma forma. Queremos ganhar perante uma grande equipa, que nos vai causar problemas, independentemente de quem é o árbitro”, apontou, em alusão ainda às críticas feitas pelo Benfica sobre a nomeação de Fábio Veríssimo para o duelo.O plantel ‘leonino’ está “equilibrado”, mas o treinador ainda pretende acrescentar soluções à equipa, voltando a desejar “a maior sorte do mundo” a Viktor Gyökeres e a realçar que o capitão Morten Hjulmand “está tranquilo e motivado” para o jogo.“O Hjulmand é jogador do clube, tem cláusula e quem o quiser vai ter de falar com o presidente. Está concentrado, é capitão, líder e tem dado o exemplo diário. Veio diferente, pois casou-se, mas de resto está igual. Sinto-o tranquilo. É normal falar-se do interesse em jogadores nossos, pois estamos numa equipa grande”, atirou.Com transmissão em direto na RTP1 e na Antena1, bem como nas plataformas digitais do operador público de rádio e televisão, a Supertaça Cândido de Oliveira, entre Sporting, bicampeão nacional e vencedor da Taça de Portugal, e Benfica, disputa-se esta quinta-feira, pelas 20:45, no Estádio Algarve, com a arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.