Sporting-Brugge "não é um jogo-chave"

O bicampeão português, que empatou 1-1 no estádio da Juventus na ronda anterior, ganhou os dois jogos disputados no Estádio José Alvalade na edição de 2025/26 da mais importante competição europeia de clubes, frente ao Kairat, por 4-1, e ao Marselha, por 2-1.



A equipa lisboeta, que também perdeu em Nápoles, por 2-1, ocupa o 13.º lugar com sete pontos, em zona de play-off de acesso aos oitavos de final, mas a apenas dois pontos das posições de apuramento direto (até ao oitavo), enquanto o Club Brugge – há três jogos sem vencer na Europa - é 22.º, apenas um ponto acima da zona de eliminação.



As duas equipas defrontaram-se na época anterior, na nova fase de liga da ‘Champions’, com os belgas a imporem-se por 2-1, mas em Bruges. Sporting e Club Brugge foram os dois últimos clubes apurados para o play-off de acesso aos ‘oitavos’, em 23.º e 24.º lugar, respetivamente.



O jogo entre o Sporting e o Club Brugge, no qual alinha o avançado internacional português Carlos Forbs, tem início às 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro alemão Tobias Stieler.





Na antevisão do encontro, Rui Borges destacou o "grande Brugge", que surpreendeu o Barcelona pelo seu jogo ofensivo, e descartou a pressão dos três pontos, confiante no trabalho dos jogadores na preparação para qualquer jogo europeu: "Qualquer jogo é difícil".O objetivo de consolidar a boa posição na classificação para o acesso ao play-off de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões não depende exclusivamente do próximo jogo, mas do que "forem capazes de fazer" nas quatro jornadas que restam da competição.Apesar das dificuldades que pode esperar em Alvalade, o técnico sportinguista não esquece as contas e acredita que com 10 pontos – em caso de vitória – está mais próximo da passagem à próxima fase da competição.De recordar que, na temporada passada, os leões asseguraram o penúltimo lugar de acesso ao play-off com 11 pontos.Com duas vitórias em quatro jornadas, o Sporting de Rui Borges só perdeu pontos para os clubes italianos Nápoles (2-1) e Juventus (1-1), nesta edição da Liga dos Campeões, ambos fora de casa.Sporting e Club Brugge reencontram-se praticamente um ano depois da última partida em que mediram forças na Liga dos Campeões.A 10 de dezembro de 2024, ainda sob o comando técnico de João Pereira, substituto de Rúben Amorim que havia rumado ao Manchester United, o Sporting saiu derrotado por 2-1 da deslocação à Bélgica.