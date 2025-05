Sporting cai nos penáltis frente ao Cartagena e falha pódio da Champions de futsal

No encontro disputado em Le Mans, em França, Tomás Paçó, aos nove minutos, e Sokolov, aos 17, marcaram para os ‘leões’, enquanto Gabriel Motta (15) e Waltinho (35) apontaram os tentos da formação espanhola, igualdade que atirou as duas equipas para o desempate por grandes penalidades.



O Cartagena, estreante em fases finais, superiorizou-se nos ‘castigos máximos’, depois de Taynan, Wesley e Diogo Santos terem desperdiçado as suas tentativas, e afastou do pódio o Sporting, que já tinha falhado a conquista da medalha de bronze em 2023/24, ao perder então por 6-3 com o Benfica.



As duas equipas exibiram-se viradas para o ataque mal o jogo arrancou, com o guardião ‘leonino’ Henrique Rafagnin e Taynan a obrigarem Chispi a duas boas defesas no primeiro minuto, enquanto Gabriel Motta também esteve perto do golo.



A sequência de lances de perigo junto das duas balizas sucedeu-se a grande ritmo nos minutos iniciais: Tomás Paçó falhou de forma incrível, com a baliza aberta, aos três minutos, enquanto os espanhóis acertaram duas vezes nos ‘ferros’, por Pablo Ramírez (quatro) e Waltinho (cinco).



Num jogo de parada e resposta, Chispi e Rafagnin estiveram muitas vezes em ação face às mais de duas dezenas de remates enquadrados no primeiro tempo.



Os ‘leões’ – eliminados nas meias-finais, na sexta-feira, pelo bicampeão Palma Futsal – abriram o marcador aos nove minutos, num remate cruzado, de primeira, com o pé direito, de Tomás Paçó, após reposição lateral, no flanco oposto, de Alex Merlim.



Gabriel Motta igualou de grande penalidade, aos 15 minutos, e, com as duas equipas ‘tapadas’ por faltas, houve livres de 10 metros para os dois lados: Motta atirou ao lado, também aos 15, enquanto Sokolov foi mais eficaz na sua tentativa, colocando novamente o Sporting na frente, aos 17.



A segunda parte arrancou em modo mais suave, mas com o Sporting a impor ascendente, travado por Chispi nos remates de Alex Merlim (21) e Tomás Paçó (22), enquanto o Cartagena só criou perigo aos 29 minutos, numa finalização de Osamanmusa defendida por Rafagnin.



A formação portuguesa esteve por cima, mas desperdiçou duas boas ocasiões – por Rafagnin, que rematou ao lado, aos 31 minutos, e Tomás Paçó, que acertou na barra, aos 32 –, antes de ceder nova igualdade, por Waltinho, aos 35.



O Sporting ainda arriscou nos minutos finais com o ‘cinco para quatro’, sem conseguir ‘furar’ a defensiva espanhol, impondo-se o empate que obrigou à marcação de grandes penalidades – o jogo de atribuição do terceiro lugar dispensa prolongamento –, com o Cartagena a revelar-se mais eficaz.







Jogo realizado no Antarès Arena, em Le Mans.



Cartagena – Sporting, 2-2 no tempo regulamentar, 3-1 no desempate por grandes penalidades.



Ao intervalo: 1-2.



Marcadores:



0-1, Tomás Paçó, 09 minutos.



1-1, Gabriel Motta, 15.



2-1, Sokolov, 17.



2-2, Waltinho, 35.







Marcadores no desempate por grandes penalidades:



0-0, Taynan (defesa do guarda-redes).



1-0, Waltinho.



1-0, Wesley (à barra).



2-0, Darío Gil.



2-1, Tomás Paçó.



3-1, Gabriel Motta.



3-1, Diogo Santos (defesa do guarda-redes).







Equipas:



- Cartagena: Chispi, Tomaz Braga, Waltinho, Melado e Darío Gil. Jogaram ainda Gabriel Motta, Pablo Ramírez, Osamanmusa, Linhares, Izquierdo e Gon Castejón.



Treinador: Duda.



- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Sokolov, Alex Merlim e Taynan. Jogaram ainda Henrique Rafagnin, Wesley, Rocha, Pauleta, Diogo Santos e João Matos.



Treinador: Nuno Dias.







Árbitros: David Nissen (Dinamarca) e Dominykas Norkus (Lituânia).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gabriel Motta (02), Pablo Ramírez (14), Taynan (15), Nuno Dias, treinador do Sporting (15) e Osamanmusa (17).