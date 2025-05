Sporting campeão: Jogadores felizes e orgulhosos na celebração de novo título

“Estamos muito felizes por estar aqui de novo com os adeptos, festejar outra vez com eles”, disse Nuno Santos.



O ala foi um dos jogadores que falou antes da receção na varanda da autarquia, perante milhares de adeptos na Praça do Município, e destacou a “época difícil” coroada, com o apoio “do 12.º jogador”, os adeptos, com o título nacional.



“A nossa responsabilidade, depois das mudanças que tivemos, a nossa união e o nosso grupo foram muito importante para conseguirmos o campeonato”, declarou.



Mais parco em palavras, o belga Zeno Debast salientou a “equipa fantástica” e estar “muito feliz” por a integrar e ter a oportunidade de festejar, no primeiro ano de ‘leão’ ao peito.



Por sua vez, o capitão Morten Hjulmand destacou a entrega dos adeptos, que “numa segunda-feira de trabalho estão todos aqui de novo”, o que “significa muito” para o plantel que lidera.



“Apesar de termos tido alguns períodos com maus resultados e muitas lesões, ainda assim ganhámos jogos, pontos, e só tivemos duas derrotas na I Liga. Estou muito orgulhoso”, notou.



Ainda assim, lembrou Nuno Santos, “ainda há mais uma final para conquistar”, no caso a da Taça de Portugal, ante o rival Benfica, no domingo, que pode significar a sétima dobradinha dos ‘verdes e brancos’.



O Sporting sagrou-se bicampeão no sábado, ao bater em casa o Vitória de Guimarães (2-0), na 34.ª e última jornada da I Liga, conquistando o título pela 21.ª vez no seu historial.



No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os ‘leões’, que só dependiam de si para garantir o título, marcaram por Pedro Gonçalves, aos 55 minutos, com o sueco Viktor Gyökeres a ampliar o resultado aos 82, fazendo o 39.º golo da prova, da qual foi o melhor marcador.



A equipa de Rui Borges fechou a 91.ª edição do campeonato no primeiro lugar, com 82 pontos, e selou o terceiro título em cinco anos, seguindo-se, no domingo, a final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, segundo da I Liga, com 80 pontos.