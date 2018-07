Sporting: Candidato Tavares Pereira quer um clube estável e para todos

Lusa Comentários 04 Jul, 2018, 20:36 / atualizado em 04 Jul, 2018, 20:37 | Sporting

A candidatura, que tem como lema "Unidos Venceremos", foi hoje apresentada em Coimbra, dando resposta a um momento em que o clube "precisa de muita estabilidade, precisa de muito apoio e de tranquilidade", afirmou Fernando Tavares Pereira, empresário natural de Tábua.



"A candidatura nasceu para que haja o rigor necessário no nosso grande clube, no nosso grande Sporting, para que todos juntos possamos fazer a casa que o Sporting merece", afirmou durante a apresentação, que decorreu numa unidade hoteleira.



Para Fernando Tavares Pereira, é necessário "respeitar o passado do Sporting" e "ter-se a hombridade de respeitar todos os presidentes que passaram pelo Sporting".



Questionado por um jornalista se inclui Bruno de Carvalho quando refere que iria contar com todos os sportinguistas, o candidato respondeu que "todos os sócios do passado ou do presente são bem vindos a Alvalade", resposta que motivou aplausos dos adeptos presentes na sala.



Sobre a atual comissão de gestão do clube e a escolha do presidente da SAD, Sousa Cintra, de contratar José Peseiro como treinador, Fernando Tavares Pereira afirmou que se "tem que dar o benefício a quem está neste momento a gerir o Sporting".



"Neste momento, temos que acreditar em quem lá está", acrescentou.



Relativamente à situação financeira do clube, Fernando Tavares Pereira explicou que opta por esperar pelos resultados da auditoria ao Sporting, referindo, no entanto, que pretende um clube "cumpridor e fiável".



Afirmando que é uma candidatura de fora para dentro, sublinhou que vai "tentar dar voz aos núcleos do Sporting" e "tentar fazer com que alguns núcleos possam integrar o Conselho Leonino do Sporting".



A candidatura de Fernando Tavares Pereira conta com o apoio do ex-presidente da Câmara de Loures, Carlos Teixeira, o ex-secretário de Estado Rui Barreiro, o antigo campeão mundial de kickboxing Fernando Fernandes e do antigo ciclista Marco Chagas.



No entanto, a sua lista não terá comissão de honra, porque o Sporting "é de todos, é dos ricos, é dos pobres, sejam pastores de ovelhas, doutores ou engenheiros".



Sobre o facto de ser uma candidatura fora de Lisboa, Fernando Tavares Pereira sublinhou que a candidatura é transversal a todo o país, destacando ainda o sacrifício maior dos sportinguistas fora da capital, que têm de fazer centenas de quilómetros para ver um jogo do clube.



Durante a apresentação, o candidato referiu que vai ter na próxima semana "todas as pessoas necessárias para que a lista esteja completa".



O empresário Pedro Madeira Rodrigues vai concorrer novamente à presidência do Sporting, sendo o terceiro a anunciar a intenção de se candidatar ao ato eleitoral agendado para 08 de setembro.



Fernando Tavares Pereira é um dos três nomes a anunciar a candidatura à presidência do Sporting, sendo os outros dois Pedro Madeira Rodrigues e Frederico Varandas.