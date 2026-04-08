Sporting celebra legado de Aurélio Pereira com torneio de futebol de formação

Marcada para o próximo fim de semana, no Estádio Universitário, em Lisboa, a primeira edição do Torneio Aurélio Pereira vai contar com a presença de Sporting, Real Madrid, PSV Eindhoven, Manchester City e Betis.



Em declarações à agência Lusa, Carlos Pereira realçou o reconhecimento do Sporting ao histórico olheiro do clube, sublinhando uma vida dedicada à formação, à observação e ao acompanhamento de várias gerações de talentos.



“O expoente máximo são realmente os grandes jogadores que foram, pelo seu olho clínico, foram descobertos por ele, pelas indicações que conseguiu dar a todos os clubes, e numa dimensão enorme, por isso, são jogadores que, oriundos da prospeção dele, que acabaram por ser grandes figuras do futebol português e do futebol mundial, em geral”, salientou.



O antigo jogador e treinador-adjunto do Sporting recordou que muitos dos maiores nomes do futebol nacional passaram pelo crivo do irmão, como Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Paulo Futre ou Nani.



“Na última seleção que disputou o Europeu, havia 10 ou 11 jogadores, se não me engano, (…) que tiveram o seu olho clínico, mas o [Cristiano] Ronaldo acabou por ser o expoente máximo, o nome mais emblemático a nível mundial, que teve mais impacto em todo o seu trajeto”, sublinhou.



Mas o impacto de Aurélio Pereira, observou, não se limitou à descoberta dos jovens talentos.



“Foi um pai, um consultor, uma pessoa que esteve sempre muito perto de alguns, que podiam ter-se perdido para outras vidas. Um papel muito importante, enquanto tutor – um trabalho um bocado invisível que foi feito. Eu tive o privilégio de ser testemunha ocular e de acompanhar alguns projetos com ele, a nível dos jovens, e posso confirmar que, realmente, foi um trabalho fantástico”, evidenciou.



Apesar de ter vivido “sempre muito no anonimato”, Carlos Pereira, de 77 anos, admitiu que o irmão se sentiria “feliz e sensibilizado”com a homenagem do Sporting.



“Nunca foi uma pessoa de grandes exposições, mas, verificar este reconhecimento todo, é, por todos os motivos, um conforto pessoal e desportivo”, frisou.



O técnico destacou também a dimensão do torneio organizado pelo Sporting.



“Nem há palavras para descrever o orgulho que temos em ver a organização do Sporting, que só podia ser com esta dimensão, com clubes muito emblemáticos e muito peso a nível internacional. Isto é, realmente, o reconhecimento de que as pessoas ligadas ao Sporting – na pessoa do presidente, Frederico Varandas – fizeram um torneio que só podia ser com esta dimensão, ao nível do que o Aurélio fez pelo Sporting”, vincou.



De acordo com Carlos Pereira, o tributo agora prestado ao antigo responsável ‘leonino’ é o reflexo de 50 anos de “um trabalho de uma grande dedicação”, tanto no Sporting como na Federação Portuguesa de Futebol (FPF), “no âmbito de tudo o que era futebol jovem”.



“Foi uma dedicação constante em termos de observação de jogadores e de deteção de talentos. Acabou por fazer um trabalho fantástico”, acrescentou.



Aurélio Pereira, histórico olheiro e responsável pelo departamento de recrutamento e formação do Sporting, morreu aos 77 anos em 08 de abril de 2025, deixando uma marca profunda no futebol de formação em Portugal.