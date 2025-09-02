Sporting chega a acordo por Jota Silva mas falha inscrição do jogador

Com as negociações a decorrer nas últimas horas do mercado em Portugal, o Sporting conseguiu chegar a acordo com o Nottingham Forest pelo internacional português.





No entanto, a documentação necessária para inscrever o jogador no plantel do Sporting acabou por não entrar na plataforma TMS, da FIFA, e o negócio caiu.





Assim, fica adiada nova colaboração entre o jogador e o técnico Rui Borges.