Sporting. Claques e núcleos não poupam Frederico Varandas

Sem títulos conquistados, um recorde de derrotas (17) numa só época e ultrapassado no campeonato pelo Sporting de Braga o alarme soou para os lados de Alvalade.





Quer as claques quer os núcleos espalhados pelo país pedem contas ao líder da instituição e questionam a sua continuidade à frente quer do clube quer da SAD.





Claques e dirigentes estão de relações cortadas e as primeiras exigem a demissão dos segundos: “O resumo da época é simples e, afinal, até histórico: o Sporting somou um recorde de 17 derrotas numa época, ultrapassando os dois registos mais negativos da longa e, felizmente, notável história do Sporting Clube de Portugal. Parabéns Varandas, estarás para sempre ligado ao pior de sempre”, lembra em tom crítico a Juventude Leonina num post publicado nas redes sociais.



No mesmo pode ler-se que “” e não termina sem juntar Rogério Alves ao rol de visados e escreve: “”.Para lá das claques também os núcleos já saíram a terreiro para dizer de sua justiça.





Daniel Pereira, presidente do núcleo de Braga, deu voz à indignação onde também já se fizeram ouvir vários núcleos do país, nomeadamente os de Vila do Conde, Barcelos, Póvoa de Varzim e Braga, que se preparam para reunir no próximo fim de semana na tentativa de encontrar ideias e soluções para o futuro.

Segundo o membro do núcleo leonino da cidade dos arcebispos: “”.