Sporting com recorde nos 4x100 livres feminino, Ana Rodrigues continua a brilhar

Um dia depois de igualar Paulo Frischknecht com 151 cetros, após o triunfo dos 50 metros bruços, a atleta do Sporting de Braga, ainda distante dos 207 triunfos do recordista Rui Borges, voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, agora nos 100 metros da mesma especialidade, em 01.08,62 minutos: o seu êxito contra a dobrar, dado que são Nacionais incluídos no Open de Portugal.



A nadadora de 30 anos, natural de São João da Madeira, é recordista nacional dos 50 bruços (30,73), numa carreira em que foi ainda vice-campeã na distância nos Jogos do Mediterrâneo Oran2022 e bronze nos Jogos Olímpicos da Juventude de 2010, mas também nos 50 livres e nos 100 bruços, esta última distância com o 35.º lugar em Londres2012.



Maria Moura, Carolina Viana, Laura Barbeito e Anna Fomina entraram para a história ao nadar os 100 metros livres femininos em 3.51,11 minutos, superando as benfiquistas Ema Conceição, Rita Frischknecht, Carlota Boleixa e Li Tongguer, que concluíram a 1,47 segundos.



O quarteto bateu um recorde com 15 anos e que pertencia ao FC Porto, com Sara Oliveira, Alexandra Oliveira, Joana Rodrigues e Marta Marinho a conseguirem 3.52,07, em 2010, em Coimbra.



As ‘leoas’ já tinham conseguido na quinta-feira um novo máximo nos 4x200 metros, agora em 8.21,65.