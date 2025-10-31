Sporting com setor do estádio interditado por incidentes no clássico com FC Porto

O organismo disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol arquivou parcialmente o inquérito à quebra de vidros durante o clássico de 30 de agosto, que causou 17 feridos, mas castigou os ‘leões’ com a interdição parcial do seu estádio, mais concretamente de um setor da bancada norte.



O CD decidiu condenar o Sporting “pela prática de uma infração disciplinar”, referente a “agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos”, com a “realização de um jogo à porta fechada”, substituída “pela sanção de interdição temporária do setor A17, Bancada Norte, por um jogo”.



O castigo incide sobre o arremesso de “vários objetos, nomeadamente isqueiros, na direção dos jogadores da FC Porto, que festejavam o primeiro golo da sua equipa” – os ‘dragões’ venceram por 2-1 -, tendo um deles atingido Zaidu.



O jogador ‘azul e branco’ recebeu assistência médica, “o que determinou que o árbitro da partida retardasse o recomeço de jogo em cerca de dois minutos”, recorda o CD.



Os bicampeões nacionais vão apresentar recurso, com pedido de providência cautelar, para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), confirmou a agência Lusa junto de fonte próxima do processo.



Num outro processo, o organismo disciplinar arquivou o inquérito relativo aos incidentes na bancada no clássico de 30 de agosto, no que diz respeito à factos atribuídos ao Sporting.



No momento do primeiro golo do FC Porto, ocorreu uma quebra vidros do guarda-corpos da zona onde estavam os visitantes, no piso superior da bancada do Estádio José Alvalade, que acabaram por atingir os adeptos leoninos que estavam em baixo, com 17 destes a ficarem feridos.



Em 3 de setembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou à agência Lusa que o Ministério Público abriu um inquérito aos incidentes no estádio lisboeta, com base “em auto elaborado pela PSP”.

