Sporting compra direitos de Geny Catamo

“É com satisfação que informamos que foi celebrado um acordo no montante de um milhão de euros, valor superior aos 600 mil euros inicialmente estipulados contratualmente”, refere a Associação Black Bulls, campeão em título do Moçambola, em comunicado.



O acordo, acrescenta, surge após um “impasse” nas negociações com o Amora e define que as conversações decorreram diretamente entre o Sporting e o clube moçambicano, assegurando que o valor será liquidado pelos 'leões' em três prestações anuais, em 2025, 2026 e 2027.



“A aquisição definitiva dos direitos económicos do atleta Geny Catamo por parte do clube lisboeta (...) representa mais um passo firme da consolidação da nossa política de formação e promoção de talentos”, acrescenta o clube da província de Maputo.



Geny Catamo, de 24 anos, nascido em Maputo, começou a jogar no CD Maxaquene, brilhou nos Black Bulls e chegou ao Sporting em 2019. Em dezembro de 2021, estreou-se pela equipa principal leonina, tornou-se o segundo moçambicano inscrito na Liga dos Campeões e, desde então, integrou o plantel principal.



Foi bicampeão nacional pelo Sporting na Liga portuguesa (2024 e 2025) e, em maio passado, conquistou a Taça de Portugal, ajudando a consumar a "dobradinha" que escapava aos verdes e brancos há mais de 70 anos.