Sporting conclui recompra do espaço Alvaláxia

“A aquisição do Alvaláxia constitui um marco de grande relevância no caminho definido pelo clube para afirmar-se como um eixo de entretenimento de excelência à escala global”, observou o emblema presidido por Frederico Varandas, em comunicado.



Em 5 de outubro de 2024, os sócios do Sporting aprovaram a compra do Alvaláxia com 96,09% de votos favoráveis, numa Assembleia Geral (AG) realizada no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, um mês depois da apresentação dessa proposta pela direção do clube.



Na altura, o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) ‘leonina’, João Palma, não esclareceu que tipologia de compra foi aprovada, se a aquisição direta ou através de ações, quotas ou unidades de participação representativas do capital social da entidade proprietária.



“O novo espaço passará a integrar o projeto da ‘Cidade Sporting’, complementando as obras de remodelação atualmente em curso no lado poente do Estádio José Alvalade. Para a época 2026/2027, estão previstas intervenções no lado nascente, que enriquecerão a oferta e a experiência dos adeptos e visitantes”, explicou.



A recompra do Alvaláxia para ser reconvertido num novo museu consta do plano estratégico para a próxima década divulgado no ano passado pelo Sporting, que alienou o espaço comercial em 2007, durante a presidência de Filipe Soares Franco.



“Este passo representa o cumprimento de uma das metas centrais definidas no plano estratégico, no qual o Sporting estabeleceu que ‘a Cidade Sporting é um projeto inovador que consolida a visão de que o desporto é um meio para atingir a melhoria do bem-estar na vida das pessoas. O conceito foi concebido para proporcionar uma experiência holística, dinamizando as imediações do Estádio José Alvalade e do Pavilhão João Rocha, num espaço multifuncional que integra desporto, arte, cultura e tecnologia”, sustentou.



De acordo com os ‘leões’, o projeto da nova experiência para o Alvaláxia está em desenvolvimento e o clube apresentará as novidades de forma faseada ao longo da próxima época, à medida que forem sendo implementadas.