Sporting confirma receção ao Arouca no Estádio José Alvalade

“O jogo com o FC Arouca realiza-se em Alvalade. O nosso futuro chegou. Bem-vindo a Alvalade 2.0!”, lê-se nas páginas oficiais dos bicampeões nacionais, vencedores da primeira ronda na visita ao Casa Pia (2-0), deram conta do “regresso”, no domingo, no encontro marcado para as 20:30.



O plantel às ordens de Rui Borges vai jogar pela primeira vez em 2025/26 no Estádio José Alvalade, depois de o jogo de apresentação, referente ao Troféu Cinco Violinos, frente ao Villarreal, ter tido como palco o Estádio Nacional, em Oeiras.



Em abril último, o Sporting anunciou a mudança do relvado, o fecho do fosso entre o terreno de jogo e as bancadas e a construção de um elevador panorâmico, na Praça Centenário.



Durante a presente temporada, na sequência do fecho do fosso, que separava as bancadas do relvado, estão a ser criadas novas filas de bancadas, de forma faseada, que ainda não vão estar disponíveis para este jogo.