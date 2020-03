Sporting confirma saída de Silas à CMVM

Além do treinador principal, também os adjuntos José Salazar e Rui Nunes terminaram contrato, tal como o treinador de guarda-redes Pedro Alves.Leia aqui o comunicado à CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários:A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - FUTEBOL, SAD (adiante Sporting SAD ou Sociedade) vem, nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 248º-A do Código dos Valores Mobiliários, informar o mercado que, nesta data, foi formalizada a revogação por mútuo acordo dos contratos de trabalho entre a Sociedade e os seguintes treinadores da equipa principal de futebol:- Jorge Manuel Rebelo Fernandes (Silas)- José Pedro Alves Salazar- Rui Fernando Caldas Nunes

- Pedro Miguel Morais Alves.







Silas chegou ao Sporting em setembro do último ano, assumindo o cargo de Leonel Pontes, que, por seu lado, tinha substituído, interinamente, o holandês Marcel Keizer.



O técnico tinha vínculo com os leões até junho deste ano, com mais uma época de opção.



Em 28 jogos à frente da equipa leonina, Silas somou 17 vitórias, 10 derrotas e um empate em todas as competições, deixando o Sporting no quarto lugar da I Liga portuguesa, a quatro pontos do terceiro, o Sporting de Braga.