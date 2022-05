Sporting confirma saída de Zouhair Feddal

”, lê-se na página oficial do Sporting no Twitter, numa publicação que também inclui um vídeo de cerca de dois minutos com imagens do central marroquino ao serviço dos "leões".Feddal, de 32 anos, chegou ao Sporting em 2020/21 e, em duas temporadas, ajudou o emblema de Alvalade a conquistar uma Liga portuguesa, duas Taças da Liga e uma Supertaça.Ao todo, o internacional marroquino realizou 60 jogos pelos "leões" e marcou dois golos.A despedida de Feddal acontece um dia depois do Sporting ter anunciado a contratação de Jeremiah St. Juste, defesa central holandês que atua nos alemães do Mainz.