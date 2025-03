Sporting confirma vendas de Quenda e Essugo ao Chelsea

Depois da confirmação da venda de Quenda para o Chelsea, o Sporting anunciou também na noite desta quarta-feira a ida de Dario Essugo para o clube inglês.



"A Sporting SAD chegou a um acordo global com o Chelsea Football Club Limited (adiante Chelsea FC) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos dos jogadores Geovany Quenda e Dário Essugo, pelo valor total de até € 74.408.816,32 (setenta e quatro milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e dezasseis euros e trinta e dois cêntimos), ao qual correspondem encargos com os serviços de intermediação de aproximadamente 6%", pode ler-se no comunicado leonino.



Geovany Quenda só vai reforçar o Chelsea em 2026 e vai render mais de 50 milhões de euros ao Sporting com o mecanismo de solidariedade a ser suportado em partes iguais pela SAD do Sporting e o Chelsea.



Dário Essugo, emprestado ao Las Palmas, também vai seguir para Londres mas uma temporada antes de Quenda. O jogador vai render mais de 22 milhões de euros e reforçará o clube da Premier League a partir do início da próxima temporada



"A contrapartida financeira da transferência, que se concretizará no termo na presente época desportiva, corresponde a um montante fixo de € 22.272.275,00 (vinte e dois milhões, duzentos e setenta e dois mil, duzentos e setenta e cinco euros), sendo que o jogador continuará a prestar a sua actividade junto da Unión Desportiva Las Palmas até ao final da presente época desportiva de 2024/2025, ficando a partir da época 2025/2026 ao serviço do Chelsea FC", continua o comunicado.



As saídas do dois jovens jogadores vão render um valor superior a 74 milhões de euros ao Sporting.