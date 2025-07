Sporting confirmado na fase regular da Taça Europa de basquetebol

Os ‘leões’, semifinalistas da Liga portuguesa na última época, vão participar pela sexta vez consecutiva na Taça Europa, na qual têm como melhor prestação a chegada aos quartos de final em 2021/22.



A disputar a fase de qualificação da Liga dos Campeões, o FC Porto foi um dos clubes que optou por assegurar um lugar na fase regular da Liga Europa, caso não garanta a presença na ‘Champions’, na qual está o Benfica, campeão nacional.



Os ‘azuis e brancos’, campeões nacionais, vão defrontar os húngaros do Falco Szombathely e, em caso de triunfo, jogam com os franceses do Élan Chalon e os suíços do Friburgo, sendo que um possível adversário na final do Grupo 3 da qualificação vai sair do quarteto formado pelos espanhóis do UCAM Múrcia, pelos polacos do Start Lubin, pelos italianos da Juventus e pelos finlandeses do Karhu Basket.



Caso se apure, o FC Porto vai entrar no Grupo B da Liga dos Campeões, do qual fazem parte os checos do Basketball Nymburk, os alemães do Alba Berlin e os azeris do Sabah BC.



O Benfica vai integrar o Grupo H da Liga dos Campeões, com os espanhóis do Gran Canária, os franceses do Le Mans Basket e os sérvios do Spartak Subotica.