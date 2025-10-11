Sporting conquista Supertaça de hóquei em patins pela terceira vez

Os ‘dragões’, bicampeões nacionais em título, chegaram ao intervalo a vencer por 3-2, com golos de Ezequiel Mena (10 minutos) e Hélder Nunes (13 e 16), enquanto para o Sporting, detentor da Taça de Portugal e recentemente coroado campeão do mundo de clubes, marcaram Alessandro Verona (16) e Facundo Navarro (18).



Na segunda parte, Facundo Navarro bisou na partida, aos 47 minutos e restabeleceu o empate, levando o jogo para prolongamento, fase em que completou o ‘hat-trick’, com um tento decisivo aos 52.



Com este triunfo, o Sporting, que tinha vencido a Supertaça pela última vez em 2015, chega ao terceiro título, longe do recordista FC Porto, que continua com 23, enquanto o Benfica tem nove e o Óquei de Barcelos cinco.