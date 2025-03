Sporting conquista Taça de Portugal de futsal

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, o Sporting ainda arrancou em falso e, consequentemente, viu-se em desvantagem, mas consumou a reviravolta nos instantes que antecederam o intervalo, progredindo depois para uma vitória mais segura.O emblema 'verde e branco', que detém o recorde de cetros da competição, retomou assim uma conquista que já escapava desde 2021/22, depois de ter sido finalista vencido nas duas últimas edições.Numa primeira parte de ritmo intenso, foram os 'encarnados' a entrar melhor na partida, obrigando Henrique Rafagnin a bastantes intervenções atentas nos 10 minutos iniciais, mostrando, sobretudo, capacidade em transições rápidas e bolas longas, mesmo nos momentos em que os 'leões' tinham mais bola.Foi, por isso, condizente com a toada do jogo o golo inaugural do Benfica, aos 14 minutos, a partir de um livre de André Coelho, com a bola a passar entre a barreira e o guarda-redes.A um minuto do intervalo, surgiu o empate por Zicky Té, que desviou, com um subtil toque de calcanhar, um remate do guarda-redes Bernardo Paçó, tendo a qualidade dos campeões nacionais na finalização vindo ao de cima, quando, a escassos dois segundos do término do primeiro tempo, Anton Sokolov amorteceu para a entrada de Tomás Paçó, que fez o 2-1.No segundo tempo, o Benfica entrou mais inconstante, com cinco infrações em apenas sete minutos, que condicionaram as ações defensivas, quando ainda faltava muito por jogar.O inevitável 3-1 surgiu novamente por Tomás Paçó, aos 30, de cabeça num canto, mas os 'encarnados' retomaram a luta com um golo logo a seguir, por Arthur, a emendar uma bola de Léo Gugiel.Na altura mais frenética da partida, Alex Merlim, passado um minuto, voltou a marcar para o Sporting, no que viria a ser o momento sentenciador, repondo o conforto na partida e abalando o adversário, que se via assim longe da discussão da partida.A instantes do final, em 'cinco para quatro', as 'águias' ainda reduziram para a margem mínima por Diego Nunes, mas de forma inconsequente e já sem tempo para mais.Jogo no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.Sporting - Benfica, 4-3.Ao intervalo: 2-1.Marcadores:0-1, André Coelho, 14 minutos.1-1, Zicky Té, 19.2-1, Tomás Paçó, 20.3-1, Tomás Paçó, 303-2, Arthur, 31.4-2, Alex Merlim, 32.4-3, Diego Nunes, 40.Equipas:- Sporting: Henrique Rafagnin, Alex Merlim, Taynan, Zicky Té e Tomás Paçó. Jogaram ainda: Bernardo Paçó, João Matos, Diogo Santos, Pauleta, Rúben Freire, Anton Sokolov e Rocha.Treinador: Nuno Dias.- Benfica: Léo Gugiel, Arthur, Afonso Jesus, Lúcio Rocha e André Coelho. Jogaram ainda: Raúl Moreira, Silvestre Ferreira, Carlos Monteiro, Diego Nunes, Higor de Souza e Jacaré.Treinador: Cassiano Klein.Árbitros: Cristiano Santos (AF Porto) e Maurício Couto (AF Porto).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Arthur (11), Alex Merlim (14), Silvestre Ferreira (15), Taynan (19), Daniel Osuji (24) e Léo Gugiel (26).Assistência: Cerca de 2.500 espetadores.