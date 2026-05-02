Sporting conquista terceiro título nacional de andebol consecutivo
O Sporting conquistou hoje o terceiro título de campeão nacional de andebol consecutivo, ao vencer em casa o FC Porto, por 36-29.
Os `leões`, que ao intervalo já venciam por 15-12, passaram a contar 45 pontos, contra 38 do FC Porto, segundo classificado, com duas jornadas por disputar.
No ranking da prova, o conjunto `leonino`, que na presente temporada chegou aos `quartos` da Liga dos Campeões, somou o 22.º título e aproximou-se do FC Porto, líder com 24. O terceiro da lista é o ABC de Braga, com 13, contra sete do Benfica.