Sporting contrata andebolista Carlos Álvarez

O internacional espanhol, de 22 anos, marcou 246 golos em 42 jogos na temporada passada, em ambas ao serviço do Ademar León, clube no qual já tinha conquistado esse estatuto em 2023/24, com 201 em 31 encontros.

"Estou muito contente por passar a fazer parte da família do Sporting. Para um jovem é um sonho poder jogar num clube como este e, na verdade, a expectativa é máxima, porque sei da competitividade que existe no clube, a vontade de ganhar sempre e isso para mim é muito entusiasmante, num projeto muito ambicioso, do qual quero desfrutar ao máximo e aproveitar muitíssimo", afirmou Carlos Álvarez, citado pelos `leões`.

O ponta direita, natural de Pontevedra e campeão europeu de sub-20, assumiu-se "superentusiamado" por chegar a um "clube tão grande como é o Sporting", considerando que o conjunto orientado por Ricardo Costa é o "clube perfeito para continuar a crescer, competir ao mais alto nível".

Carlos Álvarez é o quarto reforço do Sporting para a época 2025/26, depois do pivô espanhol Víctor Romero (ex-Granollers, Esp), do central Filipe Monteiro (ex-ABC) e do lateral-direto sueco Emil Berlin (ex-IK Sävehof, Sue).

"Estamos muito contentes com esta contratação. Já seguíamos o Carlos [Álvarez] há algum tempo e a última época parecia que nos podia complicar um pouquinho a vinda dele (...). Além da qualidade técnica individual que tem, e muita, é um jogador que vem encaixar perfeitamente no nosso espírito, na nossa filosofia e que certamente será mais um jogador de que todos os adeptos vão gostar, porque deixa tudo em campo", avisou Carlos Carneiro, coordenador de andebol do Sporting.

Em 2024/25, além de ter chegado aos quartos de final da Liga dos Campeões, o Sporting revalidou o título de campeão nacional, conquistou a Taça de Portugal pela quarta vez consecutiva e a Supertaça pela segunda seguida.