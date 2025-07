Sporting contrata avançado colombiano Luis Suárez

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Sporting indica ter chegado a acordo com o clube espanhol para a aquisição a título definitivo dos direitos desportivos e 100% dos direitos económicos do jogador Luis Suárez pelo montante total fixo de 22,157 milhões de euros (ME), ao qual poderá acrescer um montante total condicional de 5,2 ME mediante a verificação de determinados objetivos relacionados com a performance desportiva.



Na comunicação, à CMVM, o Sporting refere ainda que o jogador assinou um “contrato válido por cinco épocas, até 30 de junho de 2030” e que “cláusula de rescisão é de 80 ME”.



O avançado, de 27 anos, estava há duas temporadas e meia no Almería, tendo marcado 31 golos em 43 jogos na última época, a melhor da sua carreira, na qual acabou por falhar a subida ao escalão principal no play-off, frente ao Oviedo.



Cinco vezes internacional colombiano, Suárez chegou ainda júnior à Europa, para jogar no Granada, mudando-se depois para os ingleses do Watford, que o emprestaram a Valladolid, Nástic e Saragoça, antes de regressar aos andaluzes, em 2020/21.



A meio da temporada seguinte mudou-se para o Marselha, que o emprestou em 2022/23 ao Almería, que o contratou em definitivo em 2023/24.



Luis Suárez é o quarto reforço do Sporting para a nova temporada, juntando-se ao georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante), ao brasileiro Alisson Santos (ex-União de Leiria), e ao guarda-redes português João Vírginia.