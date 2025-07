Sporting contrata avançado Luis Suárez

Luis Suárez é o quarto reforço do Sporting para a nova temporada, juntando-se ao georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante), ao brasileiro Alisson Santos (ex-União de Leiria), e ao guarda-redes português João Vírginia.







Luis Suárez empenhado em coroar ponto alto da carreira com títulos pelo Sporting

O avançado colombiano Luis Suárez mostrou-se hoje empenhado em coroar o ponto alto da sua carreira com títulos pelo Sporting, num dia em que foi oficializado como o mais recente reforço dos bicampeões nacionais de futebol.



“Atingi o ponto mais alto da minha carreira. Estou com muita vontade de dar uma resposta positiva aos dirigentes que confiaram em mim e aos adeptos que me receberam tão bem. Quero demonstrar que tenho aquilo de que é preciso para estar aqui”, vincou o ponta de lança, de 27 anos, em declarações reproduzidas pelos meios oficiais do clube de Alvalade.



Luis Suárez assinou contrato por cinco temporadas com o Sporting, até junho de 2030, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros (ME), após ter sido contratado ao Almería, do segundo escalão espanhol, por 22,2 ME fixos, mais 5,3 ME em objetivos.



“Quero triunfar por cá, fazer as coisas bem e sobretudo conseguir os objetivos do clube, que é o mais importante. Quero ajudar a equipa marcando golos, porque foi para isso que me contrataram, e fazer assistências, ganhar jogos e títulos. É o que me falta na carreira: ganhar troféus importantes. Acredito que podemos conseguir ganhar muita coisa e isso seria o que de mais bonito me podia acontecer”, reiterou o novo camisola ‘97’ dos leões’.



O avançado é o segundo reforço mais caro da história dos ‘leões’, atrás do homólogo sueco Viktor Gyökeres, melhor marcador da I Liga nas últimas duas épocas, que assinou no sábado pelo vice-campeão inglês Arsenal, após ter sido contratado aos também ingleses do Coventry em 2023 por 24 ME, quatro dos quais em variáveis concretizadas.



“Cheguei com vontade de ‘devorar o mundo’, e acredito que a vosso lado, com o vosso apoio, temos uma grande equipa, que pode conquistar todos os seus objetivos”, referiu.



Luis Suárez estava há duas temporadas e meia no Almería, tendo somado 31 golos e oito assistências em 43 jogos na última época, a melhor da sua carreira, na qual os andaluzes falharam a subida à Liga espanhola no play-off, frente ao recém-promovido Real Oviedo.



“O ‘mister’ [Rui Borges] passou-me máxima confiança e tranquilidade no primeiro contacto, reforçando que o mais importante é adaptar-me pouco a pouco. Também só tenho elogios para os meus colegas: fizeram-me sentir parte do grupo desde o primeiro momento. Isso é muito importante para mim e estou muito grato a todos eles”, salientou, já depois de ter cumprido o primeiro treino com os bicampeões nacionais na academia de Alcochete.



Cinco vezes internacional colombiano, o avançado chegou ainda júnior à Europa, para jogar no Granada, mudando-se depois para os ingleses do Watford, que o emprestaram ao Valladolid, ao Nástic e ao Saragoça, antes de regressar aos andaluzes, em 2020/21.



Duas temporadas depois, mudou-se para os franceses do Marselha, tendo sido cedido a meio de 2022/23 ao Almería, que o contratou em definitivo em 2023/24, sendo que ainda não conquistou títulos e admite não ter hesitado quando recebeu a proposta do Sporting.



“É uma grande equipa, não apenas de Portugal, mas também a nível europeu e mundial, e que tem crescido ainda mais nos últimos anos. Isso torna o Sporting atrativo, não apenas para os jogadores, mas também para os adeptos de todo o mundo. É um clube de nível mundial e acredito que posso ajudar muito a equipa, algo que pode abrir novamente as portas da seleção colombiana”, direcionou, procurando imitar a marca deixada em Alvalade pelos compatriotas e também avançados Fredy Montero e Teo Gutiérrez.



Definindo-se como “um avançado forte, ágil, sempre de olhos postos na baliza e no golo, que dá tudo para ajudar os companheiros, não apenas no ataque, mas também em trabalho defensivo”, Luis Suárez já aponta a mira à Supertaça Cândido de Oliveira.



“Tenho trabalhado para estar à disposição do treinador. Seria muito bonito jogar e somar minutos, mas, mesmo se não jogar, o mais importante é que o Sporting vença sempre”, sublinhou, em alusão ao encontro com o Benfica, na quinta-feira, no Algarve, onde será decidido o primeiro troféu nacional da temporada 2025/26.



Luis Suárez juntou-se ao guarda-redes português João Virgínia (ex-Everton), ao médio georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante) e ao extremo brasileiro Alisson Santos (ex-Vitória) no lote de reforços dos ‘verde e brancos’ para a nova época.



