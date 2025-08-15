Sporting contrata basquetebolista Robby Robinson ao Galitos

Robinson, de 26 anos, é destacado no comunicado ‘leonino’ como tendo sido “uma das figuras do Galitos” na última época, em que assinou uma média superior a 14 pontos e sete ressaltos por jogo, em 30 partidas oficiais realizadas.



O norte-americano considerou a transferência “um sonho tornado realidade”, estando “muito entusiasmado” por jogar pelo Sporting e assumindo o objetivo de “conquistar o campeonato”.



"Faço um pouco de tudo: atirar, ganhar ressaltos, passar, defender. Posso fazer tudo o que a equipa precisar. (...) Acredito que vamos fazer uma boa época e eu vou dar tudo em cada jogo", prometeu, em declarações aaos meios de comunicação do clube lisboeta.



É o segundo reforço hoje anunciado no basquetebol 'leonino', depois da chegada de Maleeck Harden-Hayes, que atuava no Galomar, e o sétimo para a nova época, a par de Brandon Johns, Stephan Swenson, Rui Palhares, Malik Morgan e Francisco Amarante.