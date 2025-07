Sporting contrata bicampeã da Alemanha ao Bayern de Munique

"Desde que cheguei, todos estão com uma energia positiva e boas sensações para a próxima temporada. Sei que tem havido várias mudanças da época anterior para esta, mas acho que estamos todas entusiasmadas. Há muitos títulos por conquistar", lançou Wellman em declarações reproduzidas no sítio oficial do Sporting na Internet.



Recém-chegada dos alemães do Bayern Munique, pelos quais venceu tudo a nível nacional (dois campeonatos - 2023/24 e 2024/25 -, uma Taça e uma Supertaça, ambas na temporada transata), e com passagens ainda por vários outros emblemas germânicos, como Kaufbeure, Augsburgo, Bayer Leverkusen e Turbine Potsdam, Anna Wellmann prometeu colocar toda a sua experiência acumulada ao serviço das 'leoas'.



"Primeiro, e sobretudo, sou muito calma, mas também comunicativa. Para mim, é importante trazer energia positiva à equipa e manter o grupo unido, mas também ter uma mentalidade vencedora", afirmou a atleta de 30 anos, apontando com confiança para a nova época, com a ambição expressa de "ganhar todos os jogos".



A nova guarda-redes sportinguista, que amplia o leque de opções do treinador Micael Sequeira, assinalou ainda que está desejosa por entrar em campo e que espera "muitas conquistas" nesta nova etapa da sua carreira.