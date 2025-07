Sporting contrata campeã europeia Daniela Arques

“A verdade é que esta é uma oportunidade única. Agarro-a com muita vontade e muito entusiasmo. Mal posso esperar para que comece”, disse a atleta aos meios de comunicação do clube lisboeta, que não especificaram a duração do vínculo.



Oriunda do Levante, da região de Valência, Daniela Arques soma 27 internacionalizações nas camadas jovens do seu país, que há duas semanas venceu o Europeu, na Polónia.



“Creio que sou uma jogadora com muito boa visão de jogo, que se impõe fisicamente, com garra e que todos os dias quer mais. Quero, sobretudo, aprender”, disse a espanhola, dando-se a conhecer.



Já o Sporting apresenta-a como sendo uma futebolista reconhecida pela sua leitura tática, forte nos duelos e pela elevada intensidade competitiva que normalmente apresenta.