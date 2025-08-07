Sporting contrata defesa-esquerdo Ricardo Mangas
O Sporting confirmou hoje a contratação do defesa-esquerdo Ricardo Mangas por quatro temporadas, até 2029, que ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (ME), anunciaram os bicampeões nacionais de futebol.
Ricardo Mangas regressa assim a Portugal para jogar pelo Sporting, depois de em 2024/25 ter-se transferido para os russos do Spartak Moscovo, nos quais permaneceu meia temporada.
O defesa, de 27 anos, rumou à capital russa em 2024/25, após ter iniciado a temporada no Vitória de Guimarães, sob orientação de Rui Borges, o atual treinador ‘leonino’, que já o tinha treinado no Mirandela, em 2017/18.
"Era impossível dizer que não, não é? É uma oportunidade de representar o bicampeão nacional. O treinador é uma pessoa que me conhece bastante bem. Eu também o conheço bastante bem e sempre nos demos lindamente. Mas é o Sporting CP, acima de tudo. É o bicampeão nacional", disse o novo reforço 'leonino' aos meios do clube.
O esquerdino cumpria a segunda temporada no Minho, depois de ter jogado no Boavista, nos franceses do Bordéus e no Desportivo das Aves, após vestir as camisolas, nos escalões de formação, de clubes como Benfica e Tondela.
O defesa-esquerdo é o sexto reforço do Sporting para a nova temporada, juntando-se ao internacional grego Georgios Vagiannidis (Panathinaikos), anunciado na quarta-feira, ao georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante), ao brasileiro Alisson Santos (ex-União de Leiria), ao guarda-redes português João Vírginia (ex-Everton) e ao colombiano Luis Suárez (ex-Almería).
