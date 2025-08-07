Sporting contrata defesa-esquerdo Ricardo Mangas

Ricardo Mangas regressa assim a Portugal para jogar pelo Sporting, depois de em 2024/25 ter-se transferido para os russos do Spartak Moscovo, nos quais permaneceu meia temporada.



O defesa, de 27 anos, rumou à capital russa em 2024/25, após ter iniciado a temporada no Vitória de Guimarães, sob orientação de Rui Borges, o atual treinador ‘leonino’, que já o tinha treinado no Mirandela, em 2017/18.



"Era impossível dizer que não, não é? É uma oportunidade de representar o bicampeão nacional. O treinador é uma pessoa que me conhece bastante bem. Eu também o conheço bastante bem e sempre nos demos lindamente. Mas é o Sporting CP, acima de tudo. É o bicampeão nacional", disse o novo reforço 'leonino' aos meios do clube.



O esquerdino cumpria a segunda temporada no Minho, depois de ter jogado no Boavista, nos franceses do Bordéus e no Desportivo das Aves, após vestir as camisolas, nos escalões de formação, de clubes como Benfica e Tondela.



O defesa-esquerdo é o sexto reforço do Sporting para a nova temporada, juntando-se ao internacional grego Georgios Vagiannidis (Panathinaikos), anunciado na quarta-feira, ao georgiano Giorgi Kochorashvili (ex-Levante), ao brasileiro Alisson Santos (ex-União de Leiria), ao guarda-redes português João Vírginia (ex-Everton) e ao colombiano Luis Suárez (ex-Almería).

