Sporting contrata hoquista Facundo Bridge

”, disse o mais recente reforço da equipa de hóquei em patins do Sporting, em declarações divulgadas pelo clube.Facundo Bridge, que hoje completa 24 anos, disse estar empenhado em “” e mostrou-se muito satisfeito por poder reencontrar os compatriotas argentinos e amigos Matías Platero e Gonzalo Romero.”, referiu o jogador, que se sagrou campeão do mundo no final do ano passado.Bridge, que alinhava no Valongo desde a temporada 2021/22, definiu-se como um jogador polivalente: “”.