Sporting contrata jovem guarda-redes polaca Julia Wozniak para o futebol

A guarda-redes deixou ainda uma mensagem aos Sportinguistas. “Prometo dar o meu máximo e vemo-nos no próximo jogo”.



"O Sporting é um clube incrível para crescer profissionalmente, tem muito boas instalações para treinar e para me tornar na melhor jogadora possível”, disse a jogadora, aos meios do clube.A atleta de apenas 18 anos, e que descobriu a paixão pela modalidade logo aos cinco anos, pretende “evoluir enquanto jogadora” em Portugal e “jogar na equipa principal”,Julia Wozniak revelou que entre os seus ídolos estão o espanhol Iker Casillas, que representou o FC Porto durante cinco épocas depois de 17 no Real Madrid, bem como o alemão Manuel Neuer, desde 2011 na baliza do Bayern Munique.O futebol feminino do Sporting está a viver uma fase de profunda remodelação, procurando o título de campeão que lhes foge desde 2017/18.